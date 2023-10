Quali sono i supermercati che aderiscono al trimestre anti-inflazione: l’elenco Regione per Regione Tutti i circa 25mila supermercati che aderiscono al trimestre anti-inflazione, e che quindi avranno sconti o prezzi contenuti dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023. L’elenco completo, pubblicato dal ministero delle Imprese, è disponibile Regione per Regione e Provincia per Provincia.

A cura di Luca Pons

Sono circa 25mila i supermercati che aderiscono al trimestre anti-inflazione in tutta Italia. In questi esercizi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, sarà possibile trovare una serie di prodotti di prima necessità a prezzi scontati o bloccati. Infatti, con il patto anti-inflazione le associazioni della grande distribuzione si sono impegnate a ridurre i prezzi su alcuni beni essenziali, che possono variare da negozio a negozio. Nella maggior parte dei casi si tratta di alimentari come pane, latte, olio e altri prodotti di prima necessità, ma possono essere inclusi anche prodotti per l'igiene e per l'infanzia.

Riconoscere gli sconti è facile: i prodotti interessati sono indicati con il bollino tricolore. Questo rappresenta un carrello stilizzato, con i tre colori della bandiera italiana. Hanno aderito 32 tra le principali associazioni nel settore della grande distribuzione, e quindi è possibile trovare gli sconti in quasi tutte le principali catene di supermercati: ad esempio Conad, Lidl, Coop, Crai.

L'elenco dei supermercati d'Italia che aderiscono al carrello tricolore

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha coordinato l'iniziativa del trimestre anti-inflazione, ha pubblicato l'elenco completo di tutti i supermercati e degli esercizi commerciali che aderiscono al patto. Qui è possibile consultarli Regione per Regione, anzi Provincia per Provincia. Questo rende più comodo scorrere l'elenco per trovare i supermercati e i negozi nella propria zona.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto