Patto anti-inflazione, quali prodotti del carrello tricolore saranno in sconto e in quali supermercati Dal 1º ottobre al 31 dicembre 2023 sarà attivo il trimestre anti-inflazione: nei supermercati che hanno aderito al patto si potranno trovare prodotti a prezzi ribassati o calmierati. Coop e Conad sono stati i primi a comunicare quali saranno gli articoli scontati.

A cura di Andrea Miniutti

Dal 1º ottobre al 31 dicembre 2023 sarà in vigore il patto sul trimestre anti-inflazione, un accordo siglato tra il governo e oltre 32 associazioni della produzione e della distribuzione per garantire prodotti a prezzi ribassati o calmierati. La firma è arrivata ieri e, secondo i calcoli di Assoutenti, le famiglie italiane potranno risparmiare fino a 150 euro nei prossimi mesi. I negozi e i supermercati che hanno aderito esporranno all'esterno degli esercizi e sugli articoli scontati il bollino del carrello tricolore. Nel caso in cui l'intesa dovesse registrare ottimi risultati, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che sarà prolungata.

Il patto è stato raggiunto nel rispetto della libertà d'impresa e delle strategie di mercato, con un impegno generico da parte delle aziende di tenere i prezzi ad un livello contenuto: significa che saranno loro a decidere su quali prodotti agire e in che modalità (sconti sugli articoli singoli, promozioni per acquisti multipli…).

Quali sono i prodotti in sconto alla Coop

Per andare incontro ai consumatori, alcuni supermercati aderenti all'iniziativa hanno già annunciato il loro piano. Ad esempio, il carrello tricolore della Coop comprenderà oltre 1200 prodotti di largo consumo del proprio marchio. Tra questi, più di 200 avranno uno sconto del 10%, mentre i restanti rimarranno con il prezzo bloccato. Gli articoli coinvolti – che, stando al comunicato, sono tra quelli scelti maggiormente dagli italiani – saranno quelli alimentari di prima necessità come pasta, pelati, caffè, uova, latte e formaggi, ma c'è spazio anche per quelli per l'igiene e per l'infanzia, ad es empio il baby food e i saponi detergenti. Nell'elenco saranno compresi anche i prodotti biologici e del commercio equo e solidale. La presidente di Coop Italia, Maura Latini, ha detto che si aspetta "abbassamenti di prezzi anche da parte dell'industria. Questo ci permetterebbe di riversare questi abbassamenti direttamente sui prezzi di vendita dei prodotti di marca allargando quindi il paniere di beni coinvolto nell'operazione antinflazione".

Leggi anche Cos'è il trimestre anti inflazione del governo Meloni e perché ci guadagneranno soprattutto le aziende

Oltre 600 prodotti a prezzi calmierati nei supermercati Conad

A rendere nota la sua strategia è anche Conad, che offrirà oltre 600 prodotti dei propri prodotti "Bassi e Fissi" a prezzi calmierati, senza tuttavia indicare quali saranno questi articoli. Come spiegato dal supermercato, "l’iniziativa Bassi e Fissi comprende centinaia di prodotti a marchio Conad fondamentali per la vita quotidiana a prezzi ribassati rispetto la media di mercato, rappresentative di più di 100 categorie merceologiche, che hanno consentito nel 2022 un risparmio medio alle famiglie italiane del 26,5%".

L'elenco dei supermercati aderenti

Al patto sul trimestre anti-inflazione hanno aderito anche altre catene che, però, non hanno ancora dato informazioni su come intenderanno applicare l'impegno per il carrello tricolore. Tra queste troviamo: Esselunga, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila e Decò.