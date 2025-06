video suggerito

Coop Allenza ritira i prodotti israeliani dai supermercati e mette la Gaza Cola: "Cessate il fuoco" Alleanza Coop 3.0 ha deciso di togliere dagli scaffali dei propri supermercati distribuiti in 8 regioni italiane alcuni prodotti israeliani e di mettere la Gaza Soda: "Ferma è la condanna verso il blocco degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili della Striscia proclamato dal Governo israeliano".

A cura di Ida Artiaco

Via i prodotti israeliani dagli scaffali dei propri supermercati, che invece accoglieranno altri tipi di merce, come la Gaza Cola, i cui ricavati serviranno a raccogliere fondi per la popolazione palestinese. È quanto ha deciso Coop Alleanza, che ha punti vendita in otto regioni e cioè Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata, dopo aver anche aderito alla campagna Coop 4 Refugees.

"La posizione di Coop Alleanza 3.0 su ciò che sta avvenendo in Medio Oriente è nota da tempo: non può rimanere indifferente davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza e la Cooperativa è da sempre e senza esitazione al fianco di tutte le forze – Enti, Istituzioni e Associazioni – unite nel chiedere l’immediata cessazione delle operazioni militari", si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Cooperativa.

Che aggiunge: "Altrettanto ferma è la condanna verso il blocco degli aiuti umanitari destinati alle popolazioni civili della Striscia proclamato dal Governo israeliano. Le escalation di queste ultime settimane hanno spinto Coop Alleanza 3.0 a dare un segnale di coerenza rispetto a questa posizione e a decidere di rimuovere dai suoi scaffali alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, e gli articoli a marchio Sodastream. In seguito di questa decisione, maturata anche grazie un rapporto da poco presentato al precedente Consiglio di Amministrazione dalla Commissione Etica, una rappresentanza di soci e socie che da tempo si sono mobilitati per la Palestina è stata invitata ad intervenire all’Assemblea generale di Coop Alleanza 3.0 dello scorso 21 giugno, così da arricchire il dialogo interno alla Cooperativa".

Accanto a questa decisione, Coop Alleanza ha deciso anche di attivare un aiuto concreto alle popolazioni civili della Striscia di Gaza, aderendo "alla campagna nazionale “Coop For Refugees” e già da un paio di settimane ha scelto di inserire nel suo assortimento un prodotto particolare, la Gaza Cola. Questa bevanda è l’espressione di un progetto al 100% di proprietà palestinese che, con il ricavato delle vendite delle lattine, contribuirà alla ricostruzione di un ospedale nella Striscia. Gaza Cola è disponibile anche su EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa".