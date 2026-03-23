Escrementi di topi nel porridge: azienda ritira i propri prodotti dai supermercati in Regno Unito

La Moma Foods ha richiamato diversi porridge nel Regno Unito per rischio di tracce o escrementi di topo. Il richiamo riguarda vasetti e bustine venduti da Tesco, Sainsbury’s e altri supermercati. Nessun prodotto è distribuito in Italia, dove al momento non ci sono allerte alimentari in merito.

Un noto marchio britannico di porridge è stato costretto a ritirare diversi prodotti dagli scaffali: c'è il rischio che siano stati contaminati dalla presenza di escrementi o tracce di topi. L’allerta è stata lanciata nel Regno Unito dalla Food Standards Agency (FSA) domenica 22 marzo 2026: i vasetti e le bustine di Moma Foods potrebbero contenere tracce di roditore e sono considerati non sicuri per il consumo.

Moma Foods, brand specializzato in porridge pronti da mangiare e bevande all’avena, nato a Londra nel 2006 e acquisito nel 2022 dal gruppo AG Barr (quelli dell’Irn-Bru), ha spiegato di aver agito per precauzione dopo la segnalazione di un consumatore. Il problema era emerso in uno stabilimento terzo nell’autunno 2025: al momento è stata registrata solo una denuncia, ma l’azienda ha deciso di richiamare tutto il lotto del periodo interessato per sicurezza.

Niente panico in Italia: il richiamo riguarda esclusivamente il mercato britannico, con catene come Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Ocado e simili. Non risultano avvisi dal Ministero della Salute italiano né dal sistema europeo RASFF, e i prodotti Moma Foods non sono distribuiti nel nostro Paese. Chi non acquista porridge Moma nel Regno Unito può quindi stare tranquillo.

I prodotti coinvolti (solo UK) sono i seguenti: Almond Butter & Salted Caramel Porridge PotApple, Cinnamon & Brown Sugar Porridge PotBanana & Peanut Butter Protein Porridge PotBlueberry & Vanilla Porridge PotCranberry & Raisin Porridge PotGolden Syrup Porridge PotPlain No-Added Sugar Porridge PotAlmond Butter & Salted Caramel Porridge SachetsApple, Cinnamon & Brown Sugar Porridge Sachets. (Confezioni varie da 1, 5, 8 o 12 pezzi; codici lotto specifici disponibili sui siti di Moma Foods e FSA).

La raccomandazione è chiara: chi ha acquistato questi prodotti in Gran Bretagna non deve consumarli e deve restituirli al punto vendita per il rimborso completo. L’azienda sta collaborando con le autorità per rimuovere l’intero lotto e seguire i protocolli sanitari.