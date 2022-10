Quali saranno le prime misure del governo Meloni: dal caro bollette alla riforma di pensioni e Rdc Giorgia Meloni da settimane afferma di essere a lavoro (oltre che alla squadra dei ministri) anche sui primi dossier da affrontare: ci sono alcune priorità che Fratelli d’Italia ha definito nel suo programma elettorale, ma anche una serie di scadenze da rispettare. Ecco quali potrebbero essere le prime misure del suo governo.

A cura di Annalisa Girardi

Dovrebbe essere ormai questione di giorni e poi il nuovo governo di centrodestra potrà insediarsi. Giorgia Meloni, in realtà, da settimane ormai afferma di essere a lavoro (oltre che alla squadra dei ministri) anche sui primi dossier da affrontare: ci sono alcune priorità che Fratelli d'Italia ha definito nel suo programma elettorale, ma anche una serie di scadenze da rispettare. Facciamo quindi il punto della situazione per capire quali potrebbero essere le prime misure varate dal governo Meloni.

Uno dei primi temi da affrontare, probabilmente il più urgente, è quello della crisi energetica. Questa settimana, al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre a cui parteciperà il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi, verranno prese importanti decisioni a livello europeo su come contrastare i rincari in bolletta. Ma il prossimo esecutivo a novembre potrebbe approvare un nuovo provvedimento, un quarto decreto Aiuti per sostenere famiglie e imprese a fronte del caro prezzi.

Questo potrebbe essere al centro di uno dei primi Consigli dei ministri del nuovo governo, già all'inizio del mese prossimo. Meloni ha assicurato che il contrasto al caro bollette sia una priorità assoluta per il nuovo governo, su cui non intende perdere tempo. Per capire il quadro dei prossimi interventi, però, bisogna comunque aspettare a capire che decisioni verranno prese a livello europeo. La leader FdI, infatti, ha sempre insistito sull'importanza di muoversi all'unisono in Europa, per evitare speculazioni e distorsioni del mercato.

La seconda priorità del nuovo governo, per cui i tempi iniziano davvero ad essere strettissimi, è chiaramente la Manovra. Questa, che è già stata impostata dal governo uscente a guida Draghi, con cui Meloni ha già avuto diversi contatti dopo le elezioni, dovrà infatti essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. Come abbiamo detto, la Manovra è già stata tratteggiata dall'esecutivo uscente. Ma chiaramente il nuovo governo dovrà rivedere come utilizzare le risorse anche alla luce del proprio programma. E da qui arriviamo alle altre misure che potrebbe lanciare subito il governo di centrodestra.

Revisione del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale e riforma delle pensioni sono solo alcuni dei provvedimenti che Meloni e la coalizione hanno annunciato. E chiaramente presuppongono stanziamenti e modifiche delle risorse a disposizione. Un'operazione che il nuovo governo si troverà a fare già nelle prime settimane dall'insediamento.