Pugni e X mas: questo non è più un parlamento, ma un bivacco di manipoli

Il deputato Leonardo Donno aggredito in Parlamento

Potevano fare di quell'aula un bivacco di manipoli (semicit.) e lo hanno fatto: hanno ridotto l'istituzione legiferante dello Stato italiano a un carosello di pulsioni che neanche fossero strafatti, o forse sì, d'odio.

È una storia in cui la vergogna non si intravede, il pentimento è categoria astratta, la richiesta di perdono un nonsense. Un parlamentare della Repubblica Italiana è stato colpito alla testa, con due pugni, ed è stato portato fuori su una sedia a rotelle.

La ricostruzione vede Igor Iezzi, deputato leghista, responsabile dell'aver sferrato i pugni al deputato del M5S Leonardo Donno, poi portato via in sedia a rotelle. Il deputato leghista afferma di averci provato, a tirare i pugni, però di non essere riuscito a colpire il collega. E se ci pensate è una spiegazione (o una scusa, mi perdonerà Iezzi se mi permetto di credere alla ricostruzione delle vittime), con tratti di comicità assoluta.

Seriamente: il giornalista Paolo Berizzi, unico giornalista in Europa sotto scorta per minacce da parte di frange neofasciste, racconta Igor Iezzi come "vicino a Lealtà e Azione, gruppo neonazifascista con base in Lombardia".

A proposito di nazifascisti, si è parlato nelle ultime settimane delle esternazioni di Roberto Vannacci, oggi europarlamentare, rispetto alla Decima Mas. Cioè l'utilizzo della Decima Mas di Junio Valerio Borghese, come colonna della sua campagna elettorale, nel 2024. Ebbene: sempre ieri è accaduto anche questo: un altro deputato della Lega, Domenico Furgiuele del team Salvini, ha fatto il segno della Decima Mas in Parlamento, contro le opposizioni. A memoria, è la prima volta di una rivendicazione così esplicita, chiara e strafottente delle proprie origini nel luogo che quelle origini aveva svuotato di funzioni.

Non c'è tragedia politica senza humor, ed ecco la dichiarazione di Domenico Furgiuele, in ricerca della propria discolpa: "Era la X di XFactor". Dai, ammettiamolo, anche lui un genio della stand-up comedy.

Riassumendo: la Lega, in queste ore, incolpa la vittima di aver procurato le condizioni per cui si è arrivati ai pugni. Mi ricorda un po' quelli che incolpano gli studenti di provocare le Forze dell'ordine, a cui poi prudono i manganelli che a quel punto sentono l'esigenza di grattarsi sulle teste degli studenti.

Incolpare il ricettore dei pugni di non aver spostato la testa quando arrivavano i cazzotti, in altri termini, si può leggere come una rivendicazione non troppo mascherata.

Non ho mai creduto alla sacralità del Parlamento, inteso come luogo di purezza. Tra l'altro la purezza è per me categoria esclusiva, e pochissimo attraente. Il Parlamento deve essere invece un luogo vivo, pulsante, dove si programma la vita di un Paese. In tutto questo, però, i toni riflettono i fatti, e se ti adiri per una bandiera italiana contro una legge sull'Autonomia che nei fatti spezza il Paese, l'anti patriota finisci per essere tu. Un po' come quel tizio che cercò di scappare dall'Italia, nascosto in un camion, travestito da soldato tedesco.

