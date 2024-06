Rissa alla Camera, il deputato M5s Donno colpito alla testa e trasportato via in sedia a rotelle Rissa in Parlalento, il deputato M5s Leonardo Donno finisce a terra dopo aver ricevuto due pugni in testa, durante la discussione dell’autonomia differenziata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Una rissa tra parlamentari è scoppiata oggi pomeriggio nell'Aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata e il deputato del Movimento cinque stelle, Leonardo Donno, è stato aggredito. Secondo alcuni racconti dei parlamentari presenti, Donno sarebbe stato colpito con con due pugni in testa. È stato necessario l'intervento dei medici che hanno portato il deputato pentastellato fuori dall'Aula su una sedia a rotelle.

La lite violenta è avvenuta dopo che il deputato pentastellato aveva provato a portare il tricolore al ministro Calderoli, gesto censurato dal presidente della camera Lorenzo Fontana con l'espulsione. Diversi deputati leghisti lo hanno circondato e a quel punto è esplosa la rissa a colpi di cazzotti e pugni. La seduta è stata sospesa.

Secondo quanto riferito da Marco Grimaldi di Avs, a strattonare e colpire il pentastellato Donno sarebbe stato un deputato leghista, Igor Iezzi, nel caos delle proteste. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche anche un assistente parlamentare, colpito al volto e allo stomaco, riferiscono suoi colleghi. È stato portato a braccio in infermeria e "non sta bene".

Le reazioni

"Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna", ha commentato su X il leader del M5s Giuseppe Conte, pubblicando il video dell'accaduto.

"Tutto è iniziato con il gesto irrispettoso e oltraggioso di Donno…", ha detto Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia. Ecco la la sua versione: "Donno in maniera sarcastica e irrispettosa voleva mettere sulle spalle di Calderoli la bandiera italiana. A quel punto è scattato il parapiglia ma senza contatto fisico". Dalle immagini si vede il leghista Iezzi che lo colpisce, eppure secondo Mollicone non è andata cosi': "Donno si è buttato a terra e ha fatto una sceneggiata".