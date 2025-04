video suggerito

Perché si parla ancora di Prodi dopo la diffusione di un nuovo video in cui litiga con un barista Dopo il caso dei capelli tirati alla giornalista Lavinia Orefici, si continua a parlare di Romano Prodi. Nuovi video diffusi dalla trasmissione Lo Stato delle Cose stanno alimentando le polemiche sul comportamento dello storico leader del Partito democratico.

A cura di Giulia Casula

Dopo il caso della giornalista Lavinia Orefici, si continua a parlare di Romano Prodi. Al centro dell'attenzione ci sono nuovi video e immagini che stanno alimentando le polemiche attorno allo storico fondatore del Partito democratico.

A diffondere i filmati che dimostrerebbero gli eccessi d'ira di Prodi è ‘Lo Stato delle cose', la trasmissione in prima serata condotta da Massimo Giletti sui Rai3. Dopo una decina di giorni dall'episodio che ha visto l'ex premier perdere le staffe di fronte alla domanda di Orefici sul Manifesto di Ventotene, al punto da tirare i capelli alla giornalista, gli atteggiamenti di Prodi continuano a infiammare i partiti, soprattutto quelli di maggioranza.

Prodi dice "Str***o" al barista: il video

Il primo video diffuso da Lo Stato delle Cose risale a qualche anno fa. Nel filmato si vede l'ex presidente della Commissione europea fare ingresso in un bar, accompagnato dalla moglie (all'epoca ancora in vita) Flavia Franzoni. Le telecamere del locale lo riprendono mentre entra e si avvicina al bancone. In quel momento, quello che pare essere il titolare del bar, dall'altra parte, esordisce con: "Caro Romano in che brutto mondo ci hai messo…".

L'ex premier inizialmente, non sembra voler rispondere alla provocazione e si allontana verso l'uscita ma prima di lasciare il bar, si rivolge all'uomo con un insulto ("Stronzo"). La reazione alterata di Prodi fa scattare lo scontro verbale con il barista, che risponde a sua volta insultando il politico, quando è ormai già uscito fuori dal locale.

L'ex premier irritato dalle domande sul caso Orefici

L'altro filmato è più recente e vede Prodi, a margine di un evento a Venezia, incalzato da una giornalista della trasmissione di Giletti, Roberta Pecori, proprio sul caso Orefici accaduto pochi giorni prima. La giornalista chiede al leader dem perché dapprima ha negato di aver tirato i capelli a Orefici e come mai ha deciso di dire la verità e chiedere scusa solo una volta smascherato dal video di DiMartedì.

Invitato a scusarsi, Prodi si limita a commentare: "Un po' di rispetto per favore". "Ma lei ha avuto rispetto per la collega a cui ha tirato i capelli per una domanda fatta?", replica Pecori. Subito dopo si vede si vede Prodi girarsi verso la giornalista e avvicinarsi a pochi centimetri da lei, per poi tirare dritto accompagnato dall'uomo della scorta. Pecori prosegue incalzando l'ex premier, che nel frattempo fugge via. Infine, un altro episodio mostrerebbe Prodi reagire alla domanda di un giornalista tirandogli le guance.