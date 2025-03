video suggerito

DiMartedì mostra il video inedito di Prodi che tira i capelli alla giornalista Lavinia Orefici La puntata del 25 marzo di DiMartedì ha trasmesso un video inedito che documenta l’incidente tra Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici. Le immagini confermano la versione della reporter di Quarta Repubblica, mostrando l’ex premier che le tira una ciocca di capelli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La puntata di martedì 25 marzo di diMartedì mostra quanto accaduto tra l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici da un'angolazione assolutamente inedita. Le immagini, presumibilmente ottenute grazie a uno smartphone a giudicare dalla risoluzione, mostrano inequivocabilmente il professore che prende per i capelli la giornalista. Quello che si vede mostra esattamente quanto descritto dalla stessa giornalista: "Mi ha tirato le orecchie come un professore fa a un somaro". In studio, Floris e Giannini commentano: "È stato un errore, ma non è una violenza solo un gesto paternalista". Nicola Porro rilancia sui social: "Chiedete scusa a Lavinia e a noi di Quarta Repubblica".

Le immagini commentate da Giovanni Floris e Massimo Giannini

In studio, Giovanni Floris è con Massimo Giannini. Dopo aver visto le immagini, arriva il commento secco di entrambi: "È stato un errore". E Giannini: "Non c'è stata violenza in quell'atto, ma non lo devi fare. Con un giornalista non lo devi fare". E ancora: "È un gesto paternalista, di una persona che ha 85 anni". Poi: "Romano Prodi, però, è considerato un pericolo per le destre, perché potrebbe avere la capacità di riunire la sinistra".

Nicola Porro: "Chiedete scusa a Lavinia Orefici e a noi"

Nicola Porro, che aveva denunciato l'accaduto sui suoi social, ha pubblicato il video di diMartedì e ha poi scritto: "Vorrei che qualcuno chiedesse scusa a Lavinia Orefici e già che c’è anche a noi di Quarta Repubblica. Toc toc Prodi". Lavinia Orefici aveva dichiarato:

Tutti i giornalisti fanno le domande e risponde molto cortesemente a tutti. A un certo punto io faccio la mia domanda, leggo un passaggio del manifesto, quello di cui si parlava da giorni legato alla questione della proprietà privata, chiedendo cosa ne pensasse e se condividesse quelle parole. La risposta è stata subito aggressiva, è cambiato il tono della conversazione e quando ho sottolineato si trattasse di un passaggio del manifesto, si è avvicinato verso di me tirandomi una ciocca di capelli. Non voglio fare la vittima, però la tirata di capelli è stata come un professore può tirare le orecchie a un somaro.