Lavinia Orefici: "Prodi mi ha tirato i capelli come un professore tira le orecchie a un somaro" Parla l'inviata di Quarta Repubblica che ha provocato la reazione infastidita di Romano Prodi con la domanda sul manifesto di Ventotene. Orefici ha raccontato a Nicola Porro i momenti in cui Prodi le ha toccato una ciocca di capelli mentre le rispondeva: "Non voglio fare la vittima, ma non sono una bugiarda".

A cura di Andrea Parrella

Prosegue il dibattito sul diverbio tra Romano Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici. I filmati mostrati nel corso della puntata di lunedì 24 marzo, preannunciati dallo stesso Nicola Porro sabato scorso e per tutto il weekend, mostrano come l'ex presidente del Consiglio tocchi i capelli dell'inviata che gli aveva posto la domanda sul manifesto di Ventotene, suscitando una sua reazione infastidita.

A parlare in puntata è stata proprio Lavicina Orefici, che dopo la messa in onda del servizio, ha descritto quei momenti: "Tutti i giornalisti fanno le domande e risponde molto cortesemente a tutti. A un certo punto io faccio la mia domanda, leggo un passaggio del manifesto, quello di cui si parlava da giorni legato alla questione della proprietà privata, chiedendo cosa ne pensasse e se condividesse quelle parole. La risposta è stata subito aggressiva, è cambiato il tono della conversazione e quando ho sottolineato si trattasse di un passaggio del manifesto, si è avvicinato verso di me tirandomi una ciocca di capelli". A quel punto Orefici, ospite in studio, ha precisato a Nicola Porro: "Non voglio fare la vittima, però la tirata di capelli è stata come un professore può tirare le orecchie a un somaro".

Quindi è intervenuto il conduttore, che nelle ore precedenti alla messa in onda del servizio ha voluto tenere alta l'attenzione sulla questione, precisando: "Qua non facciamo piagnistei, però la cosa che mi secca è che lui in una dichiarazione ha detto di averti toccato la spalla, cosa che non è vera". Lavinia Orefici a quel punto ha aggiunto: "Non sono una bugiarda, ho raccontato un fatto perché mi è successo".

Nicola Porro aveva anticipato la messa in onda del filmato in questione già lo scorso sabato, dopo che la risposta irritata di Prodi a Orefici era diventata virale. Ospite di "4 di sera", il conduttore aveva descritto così il momento in questione: "Lavinia era scioccata così come gli operatori. Non perché ci sia in un gesto di questo tipo una forza contundente, ma perché stiamo parlando di un ex presidente del Consiglio. Mettere le mani addosso a una giornalista, o anche un giornalista, è una cosa che non si è mai vista. Io non ho mai visto un politico che si permette di fare una cosa del genere".