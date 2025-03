video suggerito

Nicola Porro accusa Romano Prodi: "Ha messo le mani addosso a una nostra giornalista" Il conduttore di Quarta Repubblica svela a "4 di Sera" il retroscena legato alla reazione di Romano Prodi davanti alla domanda della giornalista Lavinia Orefice: "Le ha tirato una ciocca di capelli. Per carità, non si va in ospedale, ma lei era scioccata e io non ho mai visto una cosa del genere da un ex presidente del Consiglio". Poi annuncia: "Lunedì mostreremo tutto".

A cura di Andrea Parrella

Il video in cui Romano Prodi risponde a una giornalista di Quarta Repubblica in merito a una domanda legata al manifesto di Ventotene è tra i più visti delle ultime ore. L'ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea, si è infatti innervosito di fronte alla domanda di Lavinia Orefici. "Ma che domande mi fa?", ha detto Prodi davanti al tentativo della giornalista di concentrare l'attenzione sulla frase del manifesto in cui si parla del tema della proprietà privata, da giorni utilizzato dai sostenitori di Meloni per giustificare le parole della premier alla Camera di alcuni giorni fa proprio sul tema del manifesto.

Nicola Porro denuncia l'aggressione di Prodi in Tv

Poco dopo la circolazione del video, a intervenire in Tv è stato Nicola Porro, conduttore della trasmissione per la quale la giornalista si trovava all'evento. Ospite del programma "4 di Sera", Porro ha svelato un retroscena di quanto accaduto con queste parole: "Il problema è che Romano Prodi, in questo clima di aggressività, ha messo le mani addosso a una giornalista". il conduttore Roberto Poletti gli ha quindi chiesto: "Stai dicendo che avete un video a Quarta Repubblica, più esteso, dove si vede cosa?". E Porro, specificando che tutto verrà mostrato lunedì nella consueta puntata di Quarta Repubblica: "Si vede che Prodi prende la ciocca di capelli della collega davanti agli altri colleghi e le fa un gesto… per carità, non si va in ospedale per un gesto di questo tipo, ma Lavinia era scioccata così come gli operatori. Non perché ci sia in un gesto di questo tipo una forza contundente, ma perché stiamo parlando di un ex presidente del Consiglio. Mettere le mani addosso a una giornalista, o anche un giornalista, è una cosa che non si è mai vista. Io non ho mai visto un politico che si permette di fare una cosa del genere".

Le parole di Lavinia Orefici

Poco dopo, attraverso un comunicato, sono arrivate le parole della stessa Lavinia Orefici: "Mi dispiace che il presidente non si sia semplicemente scusato per il gesto che vedremo lunedì nel filmato. Le cose più gravi sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la Premier Giorgia Meloni in aula".

Cosa ha detto Romano Prodi alla giornalista di Quarta Repubblica

A margine della presentazione del libro Il dovere della speranza, la cronista gli ha chiesto "cosa ne pensasse" di un passaggio del testo fondativo del federalismo europeo: in particolare, uno dei passaggi citati fuori contesto da Giorgia Meloni in Parlamento per attaccare il manifesto. L'ex premier si è scaldato, accusando la giornalista di non avere "senso della storia". Ed ha aggiunto, alterandosi: "Questo è un modo di fare politica volgare".