Pensioni, lavoro, sostegno alle famiglie: l’agenda del governo nei provvedimenti collegati alla Nadef Il testo della Nadef approvata dal governo Meloni non è ancora stato reso pubblico, ma da un documento con i provvedimenti collegati che sta circolando in queste ore è possibile riassumere l’agenda politica dell’esecutivo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dalle pensioni alla natalità, passando per lavoro e contrasto alla povertà. L'agenda del governo Meloni è sostanzialmente già scritta, almeno sulla carta. Nell'attesa che venga reso pubblico il testo della Nadef – la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, approvata ieri dal governo, fondamentale per stabilire il quadro economico dentro al quale scrivere la manovra – sta circolando insistentemente un documento con la lista dei provvedimenti collegati alla manovra. Sono solo titoli, che però dicono molto della politica che Giorgia Meloni e il suo governo intendono perseguire. E soprattutto su quali aspetti vadano affrontati in maniera prioritaria.

Alcuni di questi provvedimenti sono già in discussione in Parlamento, perché presentati sotto forma di disegni di legge, altri devono ancora essere scritti, ma sono in programma. Sono trentuno in tutto, e si va dagli interventi a sostegno della competitività dei capitali alle carriere dei dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.

Ci sono poi le misure per la promozione, valorizzazione e tutela del Made in Italy, la delega al governo in materia di incentivi alle imprese e semplificazioni delle procedure. Ma anche le tecnologie innovative, le politiche spaziali, la semplificazione normativa, la revisione del Testo unico degli enti locali e la semplificazione in materia scolastica. E ancora: la creazione di una filiera formativa tecnologico-professionale, la disciplina della professione di guida turistica – su questo provvedimento l'iter è in corso in Parlamento – e gli interventi sulle pensioni.

Ci sono le politiche per il lavoro, il contrasto alla povertà, le misure a sostegno della maternità, gli aiuti alle famiglie numerose. Riorganizzazione e potenziamento del Sistema sanitario nazionale, riordino delle professioni sanitarie, sostegno e promozione delle produzioni agricole italiane, misure sul consumo di suolo e sulla realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale. E infine l'economia blu, l'autonomia differenziata, la filiera del libro, il codice della disabilità, la ricerca, le politiche abitative, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la magistratura onoraria, il servizio civile universale, le missioni internazionali dell'Italia e le carriere dei dirigenti nella Pa.