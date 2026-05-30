Pensioni, tutti i lavori “gravosi” che evitano l’aumento dell’età pensionabile nel 2027: l’elenco Inps

I lavori considerati “gravosi” danno diritto ad andare in pensione ignorando gli aumenti dell’età pensionabile che scatteranno nel 2027. L’Inps ha chiarito con una circolare che l’elenco di questi lavori è stato aggiornato, per evitare fraintendimenti o errori tecnici: ecco quali sono.

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Nel 2027 entrerà in vigore il primo aumento dell'età pensionabile dal 2019: la maggior parte dei lavoratori dei lavoratrici si troverà a dover lavorare un mese in più per poter andare in pensione, e un altro scatto di due mesi arriverà nel 2028. Tuttavia, ci sono delle categorie che possono evitare questo incremento. Si tratta di coloro che svolgono dei lavori considerati "gravosi": l'elenco ufficiale è stabilito per legge, e negli ultimi anni l'Istat ha aggiornato i codici con cui indica questi lavori. Perciò, con una nuova circolare, l'Inps ha chiarito che effetti ha questa nuova classificazione e quali sono le mansioni che eviteranno lo scatto dei requisiti.

I lavori gravosi per definizione sono quelli per i quali serve "un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo". Farli per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro (o per almeno metà della vita lavorativa) dà diritto alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata senza applicare aumenti dell'età pensionabile. In più, un elenco leggermente diversi di lavori gravosi dà diritto all'Ape sociale.

I lavoratori che possono andare in pensione senza aumenti di età

L'Inps ricostruisce i passaggi tecnici che si sono stati negli anni per arrivare a un elenco delle professioni gravose che danno diritto a evitare gli aumenti di età pensionabile. Ad oggi, si fa fede all'elenco allegato un decreto interministeriale del 2018. La lista include:

Operai dell'industria estrattiva, dell' edilizia e della manutenzione degli edifici

e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce

e di pellicce Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all' assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

di persone in condizioni di non autosufficienza Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

e educatori degli asili nido Facchini , addetti allo spostamento merci e assimilati

, addetti allo spostamento merci e assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Operai dell’ agricoltura , zootecnia e pesca

, zootecnia e pesca Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011

di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011 Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Nell'allegato ministeriale è compresa una descrizione più specifica per ciascuno di questi lavori, e soprattutto sono elencati i codici Istat che permettono di identificarli in modo preciso e senza ambiguità.

Solo che il decreto è del 2018 e i codici Istat sono stati aggiornati nel 2021, entrando di fatto pienamente in uso l'anno scorso. Per questo l'Inps ha specificato come sono cambiati alcuni codici: in questo modo si evita il rischio che, per esempio, una richiesta di pensionamento fatta con il vecchio codice venga scartata solo per un errore formale.

I lavori gravosi che danno accesso all'Ape sociale

L'Inps ricorda anche che la lista di lavori gravosi che danno diritto all'Ape sociale – un anticipo pensionistico che garantisce un assegno contenuto, di accompagnamento fino al momento della pensione – è leggermente diversa. È stata stilata nel 2021: