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Pensioni, tutti i lavori “gravosi” che evitano l’aumento dell’età pensionabile nel 2027: l’elenco Inps

I lavori considerati “gravosi” danno diritto ad andare in pensione ignorando gli aumenti dell’età pensionabile che scatteranno nel 2027. L’Inps ha chiarito con una circolare che l’elenco di questi lavori è stato aggiornato, per evitare fraintendimenti o errori tecnici: ecco quali sono.
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A cura di Luca Pons
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Nel 2027 entrerà in vigore il primo aumento dell'età pensionabile dal 2019: la maggior parte dei lavoratori dei lavoratrici si troverà a dover lavorare un mese in più per poter andare in pensione, e un altro scatto di due mesi arriverà nel 2028. Tuttavia, ci sono delle categorie che possono evitare questo incremento. Si tratta di coloro che svolgono dei lavori considerati "gravosi": l'elenco ufficiale è stabilito per legge, e negli ultimi anni l'Istat ha aggiornato i codici con cui indica questi lavori. Perciò, con una nuova circolare, l'Inps ha chiarito che effetti ha questa nuova classificazione e quali sono le mansioni che eviteranno lo scatto dei requisiti.

I lavori gravosi per definizione sono quelli per i quali serve "un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo". Farli per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro (o per almeno metà della vita lavorativa) dà diritto alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata senza applicare aumenti dell'età pensionabile. In più, un elenco leggermente diversi di lavori gravosi dà diritto all'Ape sociale.

I lavoratori che possono andare in pensione senza aumenti di età

L'Inps ricostruisce i passaggi tecnici che si sono stati negli anni per arrivare a un elenco delle professioni gravose che danno diritto a evitare gli aumenti di età pensionabile. Ad oggi, si fa fede all'elenco allegato un decreto interministeriale del 2018. La lista include:

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  • Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
  • Conciatori di pelli e di pellicce
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
  • Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
  • Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
  • Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Nell'allegato ministeriale è compresa una descrizione più specifica per ciascuno di questi lavori, e soprattutto sono elencati i codici Istat che permettono di identificarli in modo preciso e senza ambiguità.

Solo che il decreto è del 2018 e i codici Istat sono stati aggiornati nel 2021, entrando di fatto pienamente in uso l'anno scorso. Per questo l'Inps ha specificato come sono cambiati alcuni codici: in questo modo si evita il rischio che, per esempio, una richiesta di pensionamento fatta con il vecchio codice venga scartata solo per un errore formale.

I lavori gravosi che danno accesso all'Ape sociale

L'Inps ricorda anche che la lista di lavori gravosi che danno diritto all'Ape sociale – un anticipo pensionistico che garantisce un assegno contenuto, di accompagnamento fino al momento della pensione – è leggermente diversa. È stata stilata nel 2021:

  • Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
  • Tecnici della salute
  • Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
  • Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
  • Operatori della cura estetica
  • Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
  • Artigiani, operai specializzati, agricoltori
  • Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
  • Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
  • Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
  • Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
  • Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
  • Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
  • Conduttori di mulini e impastatrici
  • Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
  • Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
  • Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
  • Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
  • Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
  • Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
  • Portantini e professioni assimilate
  • Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, naella silvicoltura nella pesca
  • Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
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