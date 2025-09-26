Politica
video suggerito
video suggerito

Ora Salvini vuole un “permesso di soggiorno a punti” per i migranti

Matteo Salvini ha proposto di creare un “permesso di soggiorno a punti” per le persone migranti in Italia: “Se compi reati, ti tolgo i punti e ti rispedisco al tuo Paese”. Furfaro (Pd) a Fanpage.it: “Io una riforma ce l’avrei: patente a punti per i politici. A Salvini la toglierebbero ancor prima di consegnarla”.
Partecipa al workshop per imparare a costruire un’inchiesta: 4 ottobre, Roma. Posti limitati, prenotati qui!
A cura di Luca Pons
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Stiamo lavorando sul permesso di soggiorno a punti". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega. L'idea sarebbe di un documento che funzioni "come la patente a punti", che vengono tolti "a chi guida drogato o ubriaco, a chi usa il telefonino alla guida". Ma si applicherebbe alla residenza in Italia.

"Se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia, e tu compi reati o commetti infrazioni, ti tolgo quei punti e posso rispedirti al tuo Paese". Marco Furfaro, deputato del Pd, ha commentato a Fanpage.it: "Io una riforma ce l’avrei: patente a punti per i politici. Tra menzogne, promesse farlocche e soldi pubblici spariti a Salvini la toglierebbero ancor prima di consegnarla".

Cosa ha detto Salvini sul permesso di soggiorno a punti

Il ministro stava parlando del caso di due uomini di 29 e 42 che sono accusati di aver aggredito e derubato un uomo ipovedente che si trovava su un tram a Milano, il 12 agosto. Si tratta di due cittadini marocchini che avevano dei precedenti: erano stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale a Ferragosto, poi rilasciati, e colpiti l'11 settembre da un provvedimento restrittivo.

Leggi anche
Matteo Salvini e la stretta di mano con l’ambasciatore russo che aveva appena minacciato l’Italia

"Bisognerebbe capire perché quel giudice ha deciso che la resistenza a pubblico ufficiale per cui erano stati arrestati non era motivo sufficiente per trattenerli in carcere", ha commentato Salvini, prima di lanciare le proposte del suo partito: "Come Lega stiamo lavorando, perché non ci accontentiamo di tenerli in carcere, perché li pagano i cittadini italiani questi delinquenti. L'uomo che è stato aggredito dovrebbe poi mantenerli con i propri soldi. È necessaria l'espulsione", per "fargli scontare la pena nel proprio Paese".

Poi ha detto che "è necessario introdurre un concetto di permesso di soggiorno a punti. Come c'è la patente a punti: a chi guida drogato o ubriaco, a chi usa il telefonino alla guida, si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra. A maggior ragione, se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia, e tu compi reati o commetti infrazioni, ti tolgo quei punti e posso rispedirti al tuo Paese".

Furfaro (Pd) a Fanpage.it: "Quanti punti perde chi si frega 49 milioni?"

Marco Furfaro, deputato del Partito democratico in commissione Affari sociali, parlando a Fanpage.it ha attaccato la proposta: "Salvini parla di patente a punti per i migranti. Domanda semplice: per chi si è fregato 49 milioni, quanti punti si tolgono? Io una riforma ce l’avrei: patente a punti per i politici. Tra menzogne, promesse farlocche e soldi pubblici spariti a Salvini la toglierebbero ancor prima di consegnarla".

Cosa non torna nella proposta di Salvini

Secondo il ministro dei Trasporti e vicepremier, "la polizia fa il suo mestiere, e noi approviamo delle leggi: decreto Sicurezza, decreto Immigrazione", ma restano "due varianti: il giudice, che può scegliere di tenerlo in carcere o di liberarlo per motivi a noi sconosciuti", e "una norma ancora troppo leggera nei confronti dei delinquenti". Incalzato dal conduttore, Salvini ha detto che i punti del permesso di soggiorno "finirebbero al primo reato".

Il ministro non ha dato, però, nessun dettaglio aggiuntivo. Uno su tutti, quali illeciti sarebbero considerati per far scendere i ‘punti', ad esempio. Anche perché la legge italiana prevede già l'espulsione per chi commette dei delitti: dal furto alla violazione di domicilio, dalla minaccia a pubblico ufficiale a tutti i reati che prevedono una condanna ad almeno cinque anni di carcere; esiste anche la possibilità di espellere chi viene condannato a meno di due anni. Non è chiaro quindi, per ora, quanto la Lega voglia ‘stringere' le maglie.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
delitto
Garlasco
Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti. Proroga di 70 giorni per l'incidente probatorio
Soldi per "quei signori lì" e accordi prima dell'interrogatorio di Sempio: perché è indagato l’ex pm Venditti
"L'ex procuratore Venditti corrotto per scagionare Andrea Sempio"
Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco
Cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio
Bruzzone a Fanpage.it: "Emerge solo un dato interessante dalla nuova inchiesta: riguarda Stasi"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views