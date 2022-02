Nave Ocean Viking salva 228 migranti in poche ore: a bordo anche 50 minori La nave Ocean Viking ha portato a termine quattro salvataggi: a bordo dell’imbarcazione umanitaria ci sono ora 288 migranti.

A cura di Annalisa Cangemi

Sono state ore intense per la nave della onge Sos Mediterranee, la Ocean Viking, che ha completato in tutto quattro salvataggi, portando in salvo 228 persone. È la stessa organizzazione umanitaria a comunicarlo: "Stamattina l'aereo Colibrì 2 di PVolontaires ha individuato una barca in vetroresina in difficoltà in zona Sar maltese. Il nostro equipaggio ha tratto in salvo 25 persone. Dopo 4 salvataggi, i team di Ifrc e SOSMedItalia si stanno occupando di 228 naufraghi sulla Ocean Viking".

Questa mattina all'alba era stata portata a termine un'altra operazione, dopo che l'imbarcazione avea avvistato un barchino in legno in difficoltà: "A bordo del gozzetto, che era ad altissimo rischio di imbarcare acqua, 22 persone tra le quali 6 minori", aveva scritto sempre su Twitter Sos Mediterranee.

E ancora nella notte erano state recuperate 88 persone, che si trovavano in mare: tra loro c'era anche un neonato e 27 minori non accompagnati. "Erano su una barca di legno nella zona Sar libica", ha riferito l'ong. L'allarme era stato lanciato da Alarm Phone. "Un aereo europeo aveva mandato 2 mayday", hanno detto dalla ong. Già ieri l'equipaggio dell'Ocean Viking aveva soccorso un barcone in difficoltà nella zona Sar maltese con 93 migranti, tra le quali 16 minori non accompagnati.

A Lampedusa, solamente nella giornata di oggi, si sono registrati tre sbarchi: diciotto immigrati – sedicenti sudanesi, eritrei, bengalesi ed egiziani – hanno raggiunto oggi la maggiore delle Pelagie. A soccorrere il barchino sul quale viaggiavano, dopo essere partiti ieri sera dalla Libia, è stata la motovedetta Gdf V1300 delle Fiamme gialle. Dopo un primo triage sanitario sul molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.