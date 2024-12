Multe in tutta Italia con il nuovo Codice della strada: scattano i primi alcolock obbligatori sulle auto

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

È entrato in vigore il nuovo Codice della strada e già si vedono le prime conseguenze sulle strade. Dalla guida in stato d'ebbrezza o sotto effetto di droga, all'uso del cellulare al volante, passando per tutta una serie di norme che riguardano l'uso di monopattini elettrici, sono tante le nuove disposizioni introdotte dal nuovo Codice.

Prime multe a Napoli, dove ieri sono partiti i controlli della Polizia locale. Il primo verbale è stato elevato nella prima mattinata al corso Umberto I per uso del cellulare alla guida, infrazione per la quale le nuove norme in vigore da oggi prevedono, oltre alla sanzione, anche il ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni. A Firenze la polizia municipale ha comminato ieri le prime sei contravvenzioni ad altrettanti conducenti di monopattino che circolavano senza casco, diventato obbligatorio con la nuova normativa. Le multe per il mancato uso del casco alla guida di un monopattino sono state di 50 euro.

A Verona la notte scorsa un automobilista ha causato danni a vetture in sosta: secondo quanto scrive il Corriere della Sera, aveva un tasso alcolemico di 1,90 grammi per litro. Questo comporterà non solo la sospensione della patente e un periodo di almeno tre anni di alcol-zero, ma anche l'obbligo di alcolock, il dispositivo collegato alla vettura che gli impedirà di mettersi alla guida se ha bevuto (anche se manca ancora il decreto attuativo).

Cosa prevede il nuovo Codice della strada

Nel mirino del nuovo Codice della strada c'è la guida in stato d'ebbrezza o sotto effetto di droga, così come l'uso del cellulare al volante, oltre a una stretta che riguarda i monopattini elettrici.

Se il tasso alcolemico di chi è al volante è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), e con la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Per gli automobilisti che vengono trovati al volante in stato d'ebbrezza, può scattare l'obbligo di installare il dispositivo "alcolock" che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero. L’alcolock dovrà essere obbligatoriamente installato a bordo dell'auto di chi viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Per la guida sotto l'effetto di droga, invece, il nuovo Codice prevede una semplificazione delle procedure per l’accertamento di consumo di stupefacenti, eliminando la necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica. Chi viene trovato alla guida dopo l’assunzione di stupefacenti viene sanzionato penalmente. Inoltre è prevista la revoca della patente e l’obbligo di visita medico-legale, con divieto di riottenere la patente per 3 anni.

Tra le novità più importanti c'è la norma che punisce chi viene sorpreso con lo smartphone mentre guida: si rischia una multa fino a 1.400 euro e fino a 3 mesi di sospensione della patente. Un altro punto è quello relativo ai monopattini elettrici: da ieri è obbligatorio l'uso del casco per tutti. Le nuove norme prevedono anche l'obbligo della targa e dell'assicurazione, ma ancora non sono stati varati i decreti attuativi alla normativa. Inoltre i monopattini in sharing dovranno avere un dispositivo che ne impedisca l’uso fuori dalle aree consentite.