Mollicone difende Gemmato: “Legittimi dubbi su vaccini, Commissione d’inchiesta Covid se ne occupi” Il deputato di Fratelli d’Italia – tra i più critici sulla gestione Covid – difende il collega sottosegretario alla Salute e rilancia la Commissione d’inchiesta: “Dubbi legittimi, va fatta luce”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Federico Mollicone difende il sottosegretario Gemmato, e rilancia la Commissione d'inchiesta sul Covid. Il parlamentare di Fratelli d'Italia e neopresidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, prende le parti del collega di partito che è sotto la lente d'ingrandimento per le sue parole sui vaccini Covid. Il sottosegretario alla Salute del governo Meloni ha detto chiaramente che non sa se i vaccini funzionano. "Non vedo perché sia grave e vi richiamerei all'audizione del responsabile della Pfizer che ha detto lui stesso che non è stata testata l'efficacia, il fatto che i vaccini limitino il contagio – sottolinea Mollicone, intercettato dai giornalisti vicino a Montecitorio – Se l'ha detto la Pfizer qualche dubbio può chiarirlo. Mi sembra una tempesta in un bicchier d'acqua e ogni espressione è legittima".

"Avete letto i dati dell'Istituto superiore di sanità? – continua Mollicone rivolgendosi ai giornalisti – Le vaccinazioni non hanno impedito il contagio, ma hanno abbassato la viralità ed è stato utile". E ancora: "Detto questo, lo stesso Istituto superiore di sanità sta facendo uno studio anche su tutti i casi dei contagi che ci sono stati. Evidentemente la Commissione d'inchiesta che abbiamo ipotizzato e che faremo per vedere come è stata gestita è un'operazione di trasparenza che non vedo perché sorprenda qualcuno". Poi l'attacco: "Rispetto ai virstar che ancora si esibiscono in televisione forse farebbero meglio a tornare ai loro studi, anziché fare gli opinionisti".

Poi Mollicone se la prende con il giornalista di Fanpage.it che gli chiede se la Commissione d'inchiesta sul Covid servirà a verificare l'efficacia dei vaccini: "Lei ha detto una cosa falsa, lei sta facendo falsificazione – accusa – Noi siamo per la libertà di scelta ma anche per la Commisione d'inchiesta, e soprattutto contro le falsificazioni che alcune sedicenti testate fanno".