Meloni e Salvini affilano le armi: il primo episodio di “A microfoni spenti”, il Podcast politico di Fanpage.it “A microfoni spenti” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. Nella prima puntata parliamo del piano da 800 miliardi che la Commissione europea ha proposto per potenziare i sistemi di difesa del continente e del perché il progetto abbia creato un forte motivo di scontro all’interno delle maggioranza di governo in Italia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione

Questa settimana nasce "A microfoni spenti", il nuovo podcast di Fanpage.it che tutti i sabati alle 13 vi porterà dentro i piccoli e grandi fatti della politica italiana al tempo di Giorgia Meloni: ogni settimana il nostro reporter politico Marco Billeci racconterà quello che si muove dentro e attorno ai palazzi del potere. Intrighi, strategie, duelli e curiosità che covano sotto la cenere della politica italiana, e sono pronti a infuocarsi quando le telecamere finiscono di registrare e i microfoni, per l'appunto, si spengono.

Per i primi tre mesi "A microfoni spenti" sarà gratuito e accessibile a tutti, poi diventerà uno dei contenuti riservati ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

La prima puntata di "A microfoni spenti" racconta le tensioni che ha creato all'interno della maggioranza il piano Rearm Europe, recentemente presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Il progetto per destinare fino a 800 miliardi di risorse al rafforzamento dei sistemi di difesa dei Paesi Ue è stato accolto molto diversamente dai partiti di governo in Italia.

Forza Italia ha subito dato il suo pieno sostegno e anche Fratelli d'Italia lo ha accolto sostanzialmente con favore, anche se con qualche perplessità in più. A far infuriare il partito di Giorgia Meloni però ci ha pensato Matteo Salvini, che ha attaccato a testa bassa il progetto militare della Commissione. Una posizione giudicata "irresponsabile" dagli uomini vicini alla premier, ma che nonostante i malumori creati tra gli alleati, Salvini non sembra disposto a rinunciare a cavalcare.

Nella puntata del Podcast vi raccontiamo le ragioni dichiarate e quelle nascoste che muovono i diversi schieramenti interni alla maggioranza sul tema. E vi spieghiamo perché quello del riarmo stia diventando uno passaggio cruciale non solo per il futuro dell'Europa, ma anche per i rapporti e gli equilibri del nostro governo.

