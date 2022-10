Meloni: “Costo delle bollette insostenibile, metteremo argine a caro energia e speculazione” “La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere”: lo scrive Giorgia Meloni sui social.

A cura di Annalisa Girardi

"I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione". È quanto scrive Giorgia Meloni in un post su Facebook, al via di una settimana impegnativa per il governo. Chiusa la partita della fiducia in Parlamento, infatti, per il nuovo esecutivo è arrivato il momento di mettersi al lavoro sulle urgenze più importanti. In primis, appunto, quella dell'energia.

Sul tavolo del Consiglio dei ministri di lunedì ci sono diversi temi, da come affrontare questa nuova fase della pandemia (il governo in questo senso ha già messo in chiaro la linea, sospendendo le multe ai medici No Vax) fino alla questione Giustizia. Ma probabilmente si parlerà anche dell'emergenza energetica. A novembre, infatti, il governo starebbe pensando a un quarto decreto Aiuti per sostenere famiglie e imprese e contrastare i rincari.

"La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere", ha aggiunto Meloni nel suo post.

Della crisi energetica Meloni dovrebbe parlare anche durante la sua prima visita a Bruxelles in veste di presidente del Consiglio, prevista per giovedì 3 novembre. La leader FdI incontrerà sia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Rispondendo a una domanda sul vertice con le istituzioni europee, il portavoce della Commissione Eric Mamer aveva confermato che si sarebbe parlato anche della cooperazione in materia energetica.

Per Meloni quello di giovedì sarà il primo di una serie di impegni internazionali. Lunedì 7 e martedì 8 novembre la presidente del Consiglio sarà alla COP27 a Sharm El-Sheikh, mentre martedì 15 e mercoledì 16 novembre sarà al G20 a Bali.