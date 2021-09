Meloni contro il Green Pass: “È una misura inutile. Non sono No Vax, ma nemmeno cretina” Il Green Pass è “una misura vessatoria e inutile, non ferma il contagio ma introduce surrettiziamente l’obbligo di vaccinazione”: lo dice Giorgia Meloni, puntando il dito contro il governo e definendo la Certificazione Covid “un’arma di distrazione di massa per distrarre i cittadini dal fatto che anche stavolta non stanno facendo quello che devono per metterci in sicurezza”.

A cura di Annalisa Girardi

"Non sono No Vax, ma nemmeno cretina. Se mi danno risposte non sensate non mi convincono": lo dice al Tg2 Post la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della possibilità di obbligo vaccinale e del Green Pass, che definisce "un'arma di distrazione di massa per distrarre i cittadini dal fatto che anche stavolta il governo non sta facendo quello che deve per metterci in sicurezza".

Secondo Meloni il Green Pass è una misura che "non ha alcun senso". E ancora: "Stiamo convincendo anche qualcuno della maggioranza, qualche nostro emendamento ha ricevuto più voti, oltre quelli di FdI. È una misura vessatoria e inutile, non ferma il contagio ma introduce surrettiziamente l'obbligo di vaccinazione". Quindi la deputata punta il dito contro il governo, accusandolo di trovare degli escamotage per non introdurre un obbligo vaccinale per legge, ma di fatto imporlo. "Se vuoi mettere l'obbligo vaccinale lo metti, io non sono d'accordo, ma se vuoi farlo lo fai, non lo fai surrettiziamente", ribadisce.

Meloni quindi sottolinea che se il governo fosse sicuro della campagna vaccinale, metterebbe l'obbligo. Invece, prosegue, pensa ad estendere l'utilizzo del Green Pass. "Noi ci stiamo opponendo con gli strumenti propri della democrazia, siamo facendo opposizione seria e ragionata".

Sull'obbligo vaccinale il governo dovrebbe decidere nelle prossime settimane, valutando l'andamento della campagna vaccinale e la percentuale di popolazione raggiunta entro la fine del mese. Sulla questione Green Pass, invece, già domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri un nuovo decreto per estenderne l'utilizzo, anche se questo dovrebbe riguardare una platea di lavoratori molto più ristretta rispetto a quella inizialmente immaginata. E intanto, all'interno della maggioranza, continua la discussione, con la Lega che ha votato insieme all'opposizione su una serie di emendamenti alla Certificazione Covid.