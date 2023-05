Meloni al Consiglio d’Europa: “Macron? Vedrò tutti i leader, ma polemiche interne non mi interessano” “Macron? Avrò modo di vedere tutti, ma questa questione non mi interessa. Sono solo questioni di politica interna, a me interessano le sfide della comunità internazionale”: lo ha detto Giorgia Meloni a margine del Consiglio d’Europa dove, tra gli altri, vedrà anche il presidente francese.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni è volata a Reykjavik per partecipare al Consiglio d'Europa, dove vedrà anche gli altri capi di Stato e di governo. Tra questi anche Emmanuel Macron. E dopo le ultime polemiche con la Francia sulla gestione dei flussi migratori, l'attenzione su un possibile bilaterale è alta: "Macron? Avrò modo di vedere tutti, da qui vado direttamente in Giappone per il G7. Saranno lunghe giornate in cui tutti parleremo con tutti, ma ho già risposto su questo. Non è una materia che a me interessa particolarmente", ha detto la presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda dei giornalisti che le chiedevano se avrebbe visto il presidente francese al vertice in Islanda.

"A me interessano le questioni che in questa fase la comunità internazionale deve avere la forza di affrontare e ribadire, senza tentennare. Questo a me interessa, il resto sono solo questioni di politica interna e le lasciamo alla politica interna", ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.

A Reykjavik i leader europei si sono riuniti nel Consiglio d'Europa, nato con lo scopo di difendere i diritti fondamentali e quello internazionale. Che ora, ha proseguito Meloni, "sono sotto attacco con la guerra di aggressione russi in Ucraina". La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Li abbiamo dati troppo a lungo per scontati. Quindi questa istituzione deve essere presente".

E ancora: "Tra l'altro voglio ricordare l‘idea di un vertice che non si celebra dal 2005 è venuta proprio a Torino. Sono contenta che abbiamo avuto un ruolo in questo senso. Oggi ribadiamo l'unità dell'Europa di fronte a valori che in Ucraina sono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l'indipendenza".

Meloni ha poi concluso: "Questa è l'immagine di un'Europa unita e che agisce concretamente. Noi non accetteremo che la forza del diritto soppiantata da quella del più forte. Se saltano le regole del diritto internazionale, questo accade ed è un mondo che non conviene a nessuno. Quello che stiamo dando oggi è un segnale molto importante".