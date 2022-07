Mario Adinolfi ha fondato un nuovo partito con l’ex Casapound Di Stefano: Alternativa per l’Italia Il leader del Popolo della Famiglia e l’ex segretario di Casapound hanno fondato un nuovo partito di estrema destra: si chiama Alternativa per l’Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Uno è ultracattolico e fondatore del Popolo della Famiglia, l'altro è l'ex leader di Casapound. Mario Adinolfi e Simone Di Stefano hanno deciso di fondare Alternativa per l'Italia, un nuovo soggetto politico di estrema destra che si ispira – più o meno velatamente – ad Alternative für Deutschland, partito nazionalista tedesco. I due sono rispettivamente presidenti del Popolo della Famiglia e di Exit, che in sostanza si riuniranno sotto un nuovo simbolo. Adinolfi, tra l'altro, arriva dalla pessima figura fatta all'ultima tornata di elezioni amministrative, quando si è candidato a sindaco di Ventotene e ha ricevuto zero voti.

"È una federazione aperta, senza pregiudizi, che con dialogo e pazienza vuole unire tutta l'area alternativa all'attuale governo tecnico, per evitare un altro quinquennio con Draghi a Palazzo Chigi – ha spiegato Di Stefano – Ho incontrato Mario Adinolfi, determinato e coraggioso, che viene processato quasi quotidianamente nei salotti buoni degli illuminati globalisti, ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d'onda e oggi partiamo insieme con la federazione".

"Ho ricevuto dall'assemblea nazionale del Popolo della Famiglia il mandato a costruire l'area vasta dell'opposizione al governo Draghi, Alternativa per l'Italia è il primo passo verso questo obiettivo – gli ha fatto eco Adinolfi – Simone ed io, come capi dei rispettivi movimenti politici, abbiamo raccolto già alle elezioni del 2018 ben 535mila voti". Poi ha rilanciato: "Credo che l'area vasta dell'opposizione a Draghi valga venti volte tanto e possa andare al governo del Paese". Poi sono stati citati sondaggi che darebbero questa nuova federazione almeno all'1,9%, ma che può arrivare fino al 4,8%.

Nemici dell'Unione europea, dei vaccini, della scienza, del divorzio, del progresso: "L'Ue di oggi, dominio di banchieri e burocrati, mortiferi corifei delle culture più bieche a partire da quella abortista". E ancora: "Alternativa per l'Italia è la casa per tutti coloro che sentono di volersi battere nonostante lo stigma che il pensiero unico prova ad appiccicare loro addosso, per intimidirli e indurli a rinunciare – ha concluso ancora Adinolfi – Noi non rinunceremo".