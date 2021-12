Manovra, via libera della Camera alla legge di Bilancio con 355 voti a favore Via libera della Camera alla manovra. Tante le misure contenute nella legge di Bilancio, dal rifinanziamento del reddito di cittadinanza o dei vari bonus energetici e per l’edilizia, agli stanziamenti contro il caro bollette e per il taglio delle tasse.

A cura di Annalisa Girardi

Ieri il via libera alla fiducia, questa mattina invece è arrivato l'ok definitivo della Camera alla manovra. Con 355 voti favorevoli e 45 contrari, l'Aula di Montecitorio ha approvato la la legge di Bilancio che diventa così legge a tutti gli effetti. Tante le misure contenute nel provvedimento, dal rifinanziamento del reddito di cittadinanza o dei vari bonus energetici e per l'edilizia, agli stanziamenti contro il caro bollette e per il taglio delle tasse.

Proprio per quest'ultima voce sono stati stanziati ben 8 miliari di euro. Il sistema fiscale si vedrà quindi rimodulato e le aliquote passeranno dall'essere cinque a quattro (al 23% per i redditi fino a 15mila euro, al 25% per i redditi tra 15mila e 28mila euro, al 35% tra 28mila e 50mila euro e al 43% oltre i 50mila euro). Questo per quanto riguarda l'Irpef. A proposito di Irap, invece, circa 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva saranno esentati.

Nelle legge di Bilancio vengono poi rinviate al 2023 plastic tax e sugar tax, due tasse che erano già slittate diverse volte a causa della pandemia. Sempre in tema di slittamenti, inoltre, si proroga di altri sei mesi il tempo disponibile per saldare le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022. Tra i vari incentivi, si vede rifinanziato il Superbonus al 110% a tutto il 2022. Il bonus mobili vede il tetto di spesa detraibile alzarsi da 5 mila a 10 mila euro. Via libera anche al bonus tv, per cui vengono messi a disposizione 68 milioni di euro.

Come anticipato, sono previsti anche interventi per contrastare gli aumenti dei prezzi in bolletta. Il governo per questo ha stanziato ben 3,8 miliardi di euro. Sono infine rifinanziati i fondi per la scuola, quello per le imprese e quello per la parità di genere. Sbloccati anche 1,8 miliardi di euro per acquistare vaccini e altri medicinali anti Covid.