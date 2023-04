L’inflazione fa aumentare anche gli affitti: la classifica delle città dove salgono di più Secondo il centro studi di Idealista, chi fa la revisione del suo contratto d’affitto a marzo avrà in media un aumento di 44 euro al mese. L’aumento più forte a Milano, il più basso a Torino. La ricerca si basa sugli ultimi dati Istat sull’inflazione, aggiornati a marzo 2023.

A cura di Luca Pons

L'aumento dei prezzi non colpisce soltanto il carrello della spesa, ma anche l'affitto. Dopo la pubblicazione dei dati Istat più aggiornati sull'inflazione, il centro studi di Idealista ha calcolato quanto varia il canone di locazione medio per chi affronta la revisione del suo contratto. Per un trilocale, il prezzo medio in Italia sale da 600 a 644 euro al mese. Un aumento di 528 euro all'anno.

Secondo quanto ha comunicato l'Istat, infatti, a marzo 2023 l'indice Foi – cioè l'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, che è quello usato per le rivalutazioni dei contratti di affitto – è salito del 7,4% rispetto a marzo 2022. L'andamento è comunque in calo, dato che è sceso dello 0,4% rispetto a febbraio 2023. Ma per chi deve aggiornare il proprio affitto, questo si tradurrà in aumenti piuttosto sostanziosi.

L'inflazione scende a marzo 2023, Istat: "Segnali che l'accelerazione sta finendo"

L'andamento dei prezzi, a marzo, ha confermato un rallentamento: l'inflazione su base annua è scesa al 7,6% contro il 9,1% di febbraio. Il calo è dovuto soprattutto al prezzo dei beni energetici, mentre c'è stata una leggera accelerazione per gli alimentari non lavorati (da +8,7% a +9,1%). Si conferma che nei primi tre mesi dell'anno l'inflazione ha pesato di più sulle famiglie con un reddito basso.

L'Istat ha parlato di una fase "di rapido rientro dell'inflazione" e in generale di "segnali di esaurimento della fase di accelerazione che, nei mesi scorsi, aveva caratterizzato la dinamica dei prezzi di ampi settori del paniere". Anche i beni del cosiddetto ‘carrello della spesa', cioè i prodotti che le famiglie acquistano più regolarmente, sono scesi al 12,6% (un dato comunque decisamente più alto dell'inflazione generale).

Quali sono le città in cui l'affitto aumenta di più

Il centro studi di Idealista, basandosi sul Foi e sui dati relativi all'affitto medio per un trilocale, ha stimato quanto crescerà in media il costo di locazione mensile in molte città italiane. La più cara resterà Milano: il capoluogo lombardo vedrà – sempre relativamente ai trilocali – un aumento di 81 euro al mese. Al contrario, tra i capoluoghi di Regione con l'aumento più basso c'è Torino, con un +30 euro al mese.

Ai primi posti tra le principali città italiane, per aumento dell'affitto medio di un trilocale, ci sono:

Bolzano, +67 euro al mese

Venezia, + 63 euro al mese

Bologna, + 59 euro al mese

Firenze, + 59 euro al mese

Roma, + 54 euro al mese

Invertendo la classifica, l'aumento più ridotto si registra a Isernia, con una crescita di 22 euro al mese. Seguono, tra le altre: