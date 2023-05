Lettera di Boldrini a Meloni per il disarmo nucleare: “A rischio la sopravvivenza dell’umanità” La deputata Pd Laura Boldrini, già presidente della Camera, invia una lettera alla presidente del Consiglio Meloni, per chiederle di prendere una posizione chiara al prossimo G7 a Hiroshima “a favore del disarmo e della proibizione delle armi nucleari”.

A cura di Redazione

La deputata del Pd Laura Boldrini, ex presidente della Camrea, al momento in missione in Giappone, invia una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per chiedere il disarmo nucleare.

Gentile Presidente Meloni,

Le scrivo al ritorno da una missione istituzionale a Tokyo e Hiroshima, dove ho preso parte al Forum dei Parlamentari del G7 per l’Eliminazione delle Armi Nucleari. L’evento è stato promosso da ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), la campagna che nel 2017 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace per aver animato la grande mobilitazione della società civile che portò proprio nel 2017 – presso le Nazioni Unite – alla firma del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). Trattato che poi, dal 22 gennaio 2021, grazie al superamento delle cinquanta ratifiche, è entrato in vigore

ed è vincolante per tutti i Paesi firmatari.

In Giappone ho avuto l’occasione di confrontarmi su questi temi con parlamentari del posto e di altri Paesi del G7, ma pure di ascoltare la voce di alcuni «Hibakusha»: così vengono chiamati i sopravvissuti al bombardamento atomico di Hiroshima. Nelle loro parole c’è il racconto dell’orrore vissuto e del dolore che li ha accompagnati per l’intera esistenza.

Leggi anche Perché il governo Meloni rischia davvero di far perdere i soldi del Pnrr all'Italia

L’Italia, come gli altri Paesi Nato, non è tra i firmatari del Trattato. Malgrado ciò, penso sia doveroso aprire una riflessione soprattutto adesso che, con l’aggressione russa all’Ucraina, si parla del possibile uso di armi atomiche come di un’eventualità sempre meno remota. Sono i fatti a dimostrare che la corsa al riarmo nucleare non è deterrenza, bensì rischio concreto per la sopravvivenza dell’umanità.

A Hiroshima, appunto, dal 19 al 21 maggio prossimi, Lei si recherà insieme agli altri capi di Stato e di Governo per il previsto summit del G7. Sarebbe importante se in quella sede, quando si discuterà dell’incombente minaccia nucleare, l’Italia da Lei rappresentata non soltanto prendesse una posizione chiara a favore del disarmo e della proibizione delle armi nucleari, ma annunciasse anche la propria presenza come Paese osservatore al vertice degli Stati parte del TPNW che si terrà a New York nel novembre 2023. E sarebbe altrettanto importante se Lei, signora Presidente, sempre a Hiroshima, incontrasse i sopravvissuti e ascoltasse i loro racconti e la loro domanda di pace.

I «grandi della Terra» hanno nelle mani la possibilità di garantire alle generazioni future sicurezza e assenza di conflitti. Ma questo sarà possibile solo in un mondo libero da armi nucleari. AugurandoLe un proficuo G7, Le invio cordiali saluti.