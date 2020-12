in foto: Lettera a un No Vax

Caro Novax,

mi è capitato di incrociarti in manifestazioni in cui urlavi contro la dittatura sanitaria, o non credevi che dentro alle bare di Bergamo ci fossero i morti di Covid.

Ti ho visto urlare in piazza, e ti ho visto mentre applaudivi a chi parlava di strozzare i medici con le proprie mani.

Caro Novax,

stai sbagliando tutto, ma non ti dirò "sono affari tuoi". Perché se tu ti ammali puoi contagiare una persona immunodepressa che non si è potuta vaccinare per un motivo più sensato della tua ignoranza, e magari quella persona è un bambino, o la mia amica Francesca.

Caro Novax,

tu non sei un rivoluzionario, sei un bischero. Te lo dico con affetto, come si dice a Firenze a quelli che fanno ragionamenti poveri di "gnegnero".

Non ti vaccini perché "non sai cosa c'è dentro", ma poi un giorno ti sei fumato il puzzone comprato alle Cascine garantito dallo spacciatore che se l'è tolto dal cu*o.

Poi un team di ricercatori in tutto il mondo trova un vaccino per una pandemia mondiale e tu dici "chissà cosa ci hanno messo dentro".

Ma ti rendi conto di quello che dici?

Caro Novax, hai paura di una reazione allergica, che certamente può accadere, ma al momento si parla di una reazione epidermica di 1 persona su 45.000, tra l'altro una conseguenza assolutamente temporanea. Non si può avere paura di una "pelle arrossata per due ore" di fronte a oltre 70.000 morti soltanto in Italia.

Caro Novax, io ti vedo dall'altra parte dello schermo, hai paura, aggiorni le pagine web commentando a raffica, vuoi sentirti qualcuno, ma così facendo diventi solo qualcuno di molto sciocco.

Caro Novax, io la vedo la tua biblioteca, e non ci vedo libri scientifici o medici. Vedo esposto l'ex dottor Hamer, la medicia germanica, i complottisti, i segreti del deep state, una tipa del grande fratello, Soros, Bill Gates, le scie chimiche, la terra piatta, "Sveglia!" scrivi fra i commenti. Ma svegliati tu caro NoVax.

Tu che non ti vaccini perché hai paura che ti cambi il DNA. Magari. Io ho una figlia con una malattia rara, magari si potesse intervenire così facilmente sul DNA.

Caro Novax, non servirà a niente, ma io ci provo lo stesso: vaccinati, non fare il bischero.