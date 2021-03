Non una bocciatura per Graziano Delrio e Andrea Marcucci, assicura il segretario del Pd, Enrico Letta. Ma la necessità di cambiare i capigruppo di Camera e Senato per far spazio a due donne e mettere in pratica, per davvero, la parità di genere di cui si parla nel partito da ormai qualche settimana. In un’intervista al Tirreno Letta manda un messaggio chiaro: “Non posso immaginare che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, quando va bene. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave”.

Nessuna critica verso Delrio e Marcucci, assicura Letta: “Sono tra le figure di maggior rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare spazio a due donne”. I nuovi nomi, comunque, non verranno scelti dal segretario del Pd: “Assolutamente no. Ai gruppi suggerisco che votino e scelgano senza drammi. Non le indico io le capogruppo, le scelgano”.

Sul tema si soffermano, durante la trasmissione Mezz’ora in più, i due vicesegretari dem. Peppe Provenzano si dice “molto d’accordo” con la proposta di Letta: “Un vertice non può essere fatto di soli uomini, poi sceglieranno i gruppi nella loro autonomia. Dobbiamo somigliare di più alle cose che diciamo. Parliamo di parità di genere? Ecco dobbiamo praticarla anche su noi stessi”. Anche Irene Tinagli sostiene che il segretario fa bene “a dire quello che sarebbe anche un segnale per far somigliare un po' di più il Pd alle cose che dice”. La proposta viene accolta positivamente anche dalla presidente del Pd, Valentina Cuppi: “La proposta di due donne alla guida dei gruppi di Camera e Senato fatta da Enrico Letta concretizza l'impegno per politiche che promuovano l'empowerment femminile con i fatti, non solo a parole.Un percorso che i gruppi parlamentari sapranno sicuramente condividere e realizzare”.