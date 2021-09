Letta contro Salvini: “Dice che è free vax ma non esiste, se dice così è no vax” Il segretario del Partito Democratico lancia una stoccata al suo avversario – ma alleato al governo – Matteo Salvini: Su ogni questione deve sempre montare una polemica – attacca Letta – Oggi si è definito ‘free vax’ ma non esiste ‘free vax’, chi si definisce così è no vax ed è molto grave”. E ancora: “Salvini sta inseguendo la Meloni facendo tutte battaglie di opposizione, che però vengono puntualmente sconfessate dai suoi ministri”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il segretario del Partito Democratico contro quello della Lega, a testa bassa. Enrico Letta, intervistato a Otto e mezzo su La7, lancia una stoccata a Matteo Salvini: "Su ogni questione deve sempre montare una polemica – attacca il segretario dem – Oggi si è definito ‘free vax' ma non esiste ‘free vax', chi si definisce così è no vax ed è molto grave". Poi continua: "Io non credo che la vicenda di Salvini e del green pass possa essere archiviata così, mi sembra che stia succedendo qualcosa al loro interno, perché Salvini sta inseguendo la Meloni facendo tutte battaglie di opposizione, che però vengono puntualmente sconfessate dai suoi ministri".

Letta si concentra anche sugli altri temi d'attualità: "Siamo dentro una situazione straordinaria con un presidente del Consiglio che sta facendo un lavoro da unità nazionale". Nel suo discorso di oggi "Draghi alla fine ha proposto ai sindacati e alle associazioni delle imprese un patto di lavoro e crescita, questa è stata la vera novità di oggi, noi lo avevamo proposto già da aprile, dissi che bisognava fare come Ciampi nel '93 e le parti sociali hanno subito colto questa possibilità". E ancora la riforma fiscale: "Ci sono tante questioni, tra cui premiare la fedeltà fiscale, aiutare le piccole e medie imprese, aiutare il ceto medio-basso e anche la questione annosa delle rendite catastali – spiega il segretario del Pd – Oggi Draghi ha detto che la riforma fiscale non sarà un aggravio di tasse per i cittadini, quindi chi si mette di traverso fa un torto agli italiani".

Rispetto alle prossime amministrative, il segretario del Partito Democratico spiega di essere convinto che "la convergenza degli elettori di Movimento 5 Stelle e del Pd ai ballottaggi ci sarà". Letta, tra l'altro, corre anche per le suppletive a Siena: "Dimissioni se non dovessi essere eletto? Mancano pochi giorni, sarete i primi a saperlo", scherza il segretario.