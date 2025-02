L’estrema destra di AfD dice di ispirarsi a Giorgia Meloni sui migranti

video suggerito

Alternative für Deutschland, partito di estrema destra tedesco che per quanto riguarda le politiche migratorie sostiene posizioni radicali come quella della "remigrazione", ha detto che considera di "successi di Giorgia Meloni" come un "modello di comportamento".

A cura di Luca Pons

I complimenti sulle politiche migratorie, per Giorgia Meloni, arrivano da uno dei partiti di estrema destra più controversi d'Europa: Alternative für Deutschland, schieramento guidato da Alice Weidel e apertamente supportato da Elon Musk che alle prossime elezioni federali in Germania potrebbe essere il secondo partito del Paese con oltre il 20% delle preferenze. Il capodelegazione di AfD al Parlamento europeo René Aust oggi ha detto che la forza politica si ispira ai "grandi successi in materia di politica migratoria di Giorgia Meloni".

A una domanda di Lapresse sul governo italiano – impegnato in questi giorni a gestire il caso Almasri e l'ennesima bocciatura legale del progetto dei centri migranti in Albania – Aust ha dichiarato: "I grandi successi in materia di politica migratoria di Giorgia Meloni, che è riuscita a ridurre drasticamente il numero di immigrati in arrivo, sono per noi un incentivo e un modello di comportamento".

Va sottolineato che i numeri degli arrivi di persone migranti spesso non sono legati solo alle politiche di un governo, e anzi i fattori decisivi sono altri. Infatti nel primo anno in carica del governo Meloni ci fu un numero molto anno di sbarchi, nel secondo (il 2024) sono calati, mentre da inizio 2025 c'è stato un aumento, anche se ancora lontano dai livelli del 2023.

Alternative für Deutschland giocherà probabilmente una parte decisiva nel prossimo Bundestag, il Parlamento tedesco. Ci si aspetta che ottenga grandi quantità di voti, ma fino ad ora tutte le forze politiche avevano rifiutato di allearsi con loro, mantenendo un "cordone sanitario" proprio perché esponenti della destra estrema e più volte accusati di sostenere posizioni neonaziste.

Negli ultimi giorni però ci sono stati dei cambiamenti, in particolare sul tema delle migrazioni. Prima la Cdu-Csu (partito di centrodestra che fu di Angela Merkel) ha approvato insieme a AfD una mozione per la sicurezza dei confini. Poi, una legge sempre in materia di migranti sostenuta dai due partiti è stata bocciata per pochissimi voti dal Parlamento: il motivo è che dodici parlamentari del centrodestra, nonostante le indicazioni del loro partito, si sono rifiutati di votare insieme agli estremisti.

L'avvicinamento tra Cdu e AfD ha portato anche a dure proteste di piazza. Ieri 160mila persone hanno protestato a Berlino, contestando proprio la linea del partito di centrodestra che sembrava aver sdoganato gli estremisti.

Da parte sua, AfD ha commentato che "le proteste e i disordini sono espressione di una minoranza radicalizzata che vuole impedire un cambiamento nella politica migratoria. Da tempo la popolazione è in netta maggioranza a favore di una politica migratoria più rigida. Questo viene impedito al Bundestag solo da una Cdu incoerente. L'AfD è l'unico partito che può correggere la situazione".

Invece il leader della Cdu (e candidato cancelliere) Friedrich Merz ha escluso pubblicamente qualunque alleanza tra le due forze politiche, dicendo che AfD va contro "tutto ciò che il nostro partito e il nostro Paese hanno costruito negli ultimi decenni: ai legami occidentali, all'euro, alla Nato. Faremo tutto il possibile per renderlo il più piccolo possibile". Una coalizione, ha garantito, "non ci sarà mai, né prima né dopo".

Per rendere l'idea, AfD è uno dei partiti di estrema destra europei che spinge apertamente sull'idea di remigrazione, il termine utilizzato dall'ultradestra per indicare deportazioni di massa e politiche per rimuovere da uno Stato tutti gli immigrati – non solo di prima generazione o entrati in modo illegale, ma tutte le persone con tratti etnici diversi da quelli della maggioranza dei cittadini. Da qui è arrivato l'apprezzamento per Giorgia Meloni, presa come "modello di comportamento".