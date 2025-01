Secondo i sondaggi in Germania l’ultradestra dell’Afd sale al 23% e si conferma secondo partito

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

A meno di un mese dalle elezioni federali in Germania, un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca YouGov, tra il 24 e il 27 gennaio, evidenzia un netto calo di consensi per l‘SPD, il partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz, e una crescita significativa dell'AfD, il partito di estrema destra di ispirazione neonazista. Centrale ancora il tema dell'immigrazione che si conferma una delle principali preoccupazioni degli elettori. È notizia di ieri, 29 gennaio, che la CDU, partito storico, che ha da sempre incarnato i valori democratici e cristiani, ha votato insieme all'AfD, per approvare una mozione che inasprisce le politiche sull'immigrazione. Mai prima d'ora, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un partito tradizionale come la CDU aveva stretto una alleanza con l'ultradestra. Per solo una manciata di voti, insomma, il governo di coalizione ha approvato misure drastiche, che includono il rafforzamento della sicurezza alle frontiere, l'espulsione automatica delle persone migranti senza documenti, compresi i profughi in cerca di protezione umanitaria, e l'istituzione di nuovi centri di detenzione.

L'AfD diventa la seconda forza politica

I socialdemocratici perdono quattro punti percentuali e scendono al 15%, mentre il partito di estrema destra guadagna quattro punti e sale al 23%, diventando così il secondo partito più votato dietro l'alleanza CDU/CSU che, con un incremento di un punto, raggiunge il 29%. Anche i Verdi subiscono una flessione perdendo due punti percentuali e attestandosi al 13%, mentre il FDP scende al 3%, sotto la soglia di sbarramento. La sinistra guadagna un punto e raggiunge il 5%, lo stesso risultato ottenuto dall’alleanza di Sahra Wagenknecht che rimane stabile al 6%.

Il tema dell'immigrazione resta centrale

Il tema della migrazione assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito politico e nell’opinione pubblica, tanto che il 36% degli intervistati lo considera la questione più urgente su cui i politici dovrebbero concentrarsi, un aumento significativo rispetto al 23% della settimana precedente. L'indagine è stata realizzata pochi giorni dopo l’attacco con coltello avvenuto ad Aschaffenburg il 22 gennaio, un evento che ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla politica migratoria e che ha portato così il capogruppo dell'Unione Friedrich Merz a chiedere un inasprimento delle misure in materia di immigrazione. La crescente attenzione su questi temi sembra aver influito sugli orientamenti di voto, penalizzando i partiti di governo e favorendo formazioni di destra come la CDU/CSU e, soprattutto, l’AfD che si conferma il principale beneficiario di questo spostamento di consensi.