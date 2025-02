Elezioni in Germania 2025, i risultati in diretta: affluenza al voto del 23 febbraio e ultime news

In Germania il sistema elettorale è misto ed è piuttosto complesso, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Ogni elettore può esprimere due voti, uno per un candidato del collegio uninominale, e uno per un partito nel collegio plurinominale. Le elezioni si svolgono con un turno unico, non esiste il ballottaggio. Il cancelliere non viene eletto direttamente, proprio come in Italia, ma a differenza del nostro Paese in Germania ogni partito nomina ufficialmente un proprio candidato cancelliere prima delle elezioni. In ogni caso spetta poi al presidente federale indicare una persona come guida del governo e al Bundestag votarlo.