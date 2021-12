Le Regioni che andranno in zona gialla da lunedì: come cambiano le regole I dati di oggi sulla pandemia sono quelli su cui si baserà l’Istituto superiore di sanità per il suo consueto monitoraggio settimanale e che determineranno l’eventuale passaggio in zona gialla di altre Regioni. Vediamo quali sono quelle che hanno oltrepassato le soglie di rischio e che quindi dovrebbero finire in area gialla da lunedì.

A cura di Annalisa Girardi

Non si ferma la quarta ondata di contagi Covid nel nostro Paese. Ed è sempre più probabile che diverse Regioni passino il Natale in zona gialla: al momento in quest'area ci sono il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano, ma nelle prossime settimane altri territori potrebbero cambiare colore e introdurre ulteriori restrizioni per frenare la curva. I dati di oggi sono quelli su cui si baserà l'Istituto superiore di sanità per il suo consueto monitoraggio settimanale e che determineranno l'eventuale passaggio in zona gialla di altre Regioni. Vediamo quali sono quelle che hanno oltrepassato le soglie di rischio e che quindi dovrebbero finire in area gialla da lunedì.

Le Regioni in zona gialla da lunedì 13 dicembre

Iniziamo dai dati che confermano la zona gialla per Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Al momento ci sono rispettivamente 14% e 18% posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive. In area medica, invece, 23% e 19%. L'incidenza settimanali, in entrambi i casi, è ben al di sopra dei 50 positivi ogni 100 mila abitanti. Insomma, senza ombra di dubbio sia per la Regioni che per la Provincia autonoma si conferma l'appartenenza all'area gialla.

Fin dai giorni scorsi era chiaro il rischio che correva la Calabria, che in area medica mostrava un tasso di positivi ben al di sopra della soglia di allerta ed era invece a filo in terapia intensiva. Anche per quanto riguarda l'incidenza settimanale, la Calabria sfiorava quota 50 casi ogni 100 mila abitanti. Gli ultimi dati aggiornati ci dicono che in terapia intensiva c'è l'11% di posti letto occupati da positivi, in area medica il 17%.

Chi rischia la zona gialla prima di Natale

Altre Regioni non dovrebbero passare in zona gialla già da lunedì prossimo, ma potrebbero nelle prossime settimane se venisse confermata la tendenza in peggioramento. Una di queste è ad esempio il Lazio, che ha il 12% di pazienti positivi sia in terapia intensiva che in area medica. Occhi puntati anche sul Veneto che continua a registrare boom di contagi. Del resto il governatore Luca Zaia ha già annunciato che se la curva continuerà a crescere a questa velocità il Veneto sarà sicuramente in zona gialla per Natale.

Come cambiano le regole in zona gialla

Per quanto riguarda le regole della zona gialla, scatta per tutti l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Sostanzialmente si tratta dell'unico cambiamento perché con le regole sul Super Green Pass salta il limite di 4 persone non conviventi al tavolo. Nessuna variazione per quanto riguarda cinema, teatri e stadi: per entrare in questi luoghi, però, servirà il Super Green Pass.