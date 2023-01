Le Poste saranno uno sportello unico per la Pa nei piccoli Comuni, presentato il progetto Polis Con il progetto Polis, presentato oggi, gli uffici di Poste italiane puntano a diventare uno sportello unico per molte procedure amministrative, nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

A cura di Luca Pons

Poste Italiane ha annunciato il progetto Polis, ideato per rendere gli uffici postali uno Sportello unico per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti. La presidente di Poste, Maria Bianca Farina, e l'amministratore delegato Matteo Del Fante, hanno presentato oggi l'iniziativa ai sindaci dei 7mila Comuni che saranno coinvolti. Erano presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi altri esponenti del governo.

Il progetto viene finanziato con 800 milioni di euro da fondi complementari a quello del Pnrr, oltre a 400 milioni investiti direttamente da Poste italiane. È partito con un decreto legge del 2021, il numero 59, approvato dal governo Draghi, e ha l'obiettivo di trasformare le sedi delle Poste in sportelli digitali di prossimità attivi 24 ore su 24.

A questi sportelli, i cittadini potranno richiedere numerosi documenti e svolgere diverse procedure amministrative: certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e molti altri servizi, oltre a quelli già gestiti dalle Poste (postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione).

I lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico degli uffici postali sono iniziati tra ottobre e novembre 2022. Attualmente, sono stati completati in 40 uffici, mentre sono 230 i cantieri aperti. Entro il 2023, si avvieranno i lavori in altri 1.500 uffici. Su tutto il territorio italiano, gli uffici postali coinvolti saranno 6.933, presenti in Comuni che vanno da poche decine di abitanti, fino a poco meno di 15mila. Nel corso dei lavori, saranno installate anche 5mila colonnine di ricarica per mezzi elettrici e circa mille impianti fotovoltaici.

"Polis si rivolge a comunità che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, piene di vita, di eccellenze, che nel tempo hanno però perso popolazione, forza e ricchezza – ha dichiarato la presidente Farina – Poste Italiane contribuirà a colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri offrendo servizi essenziali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini".

Con questo strumento, "Poste Italiane può confermare la propria missione di azienda di sistema a supporto dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale del Paese", ha detto il condirettore generale di Poste, Giuseppe Lasco. Con la nuova modalità, i cittadini potranno richiedere certificati allo sportello, o utilizzare i totem e gli Atm (ce ne sono già 3mila, arriveranno a 7mila), che saranno attivi ogni giorno, 24 ore su 24 ore.

All'interno dell'ufficio, si potrà procedere a richieste in autonomia con i totem digitali, oppure semplicemente cercare informazioni sulle procedure da svolgere in modo agevolato. Recandosi allo sportello, invece, si potranno svolgere procedure più complesse che avrebbero richiesto di recarsi in più sedi amministrative.