La Toscana approva la legge sul fine vita: è la prima Regione in Italia a farlo La Toscana è la prima regione in Italia ad approvare la legge sul Fine vita. Il Consiglio regionale ha varato il provvedimento nel pomeriggio. Critica la maggioranza: "È incostituzionale".

A cura di Francesca Moriero

Il Consiglio regionale della Toscana ha dato il via libera alla proposta di legge sul fine vita, sostenuta dall'associazione Luca Coscioni e firmata da oltre diecimila cittadini. Con questo passo, la regione Toscana diventa la prima in Italia a disciplinare la procedura di richiesta per il suicidio assistito, stabilendo regole precise per chi desidera accedervi. La legge rappresenta un importante avanzamento nel riconoscimento della libertà di scelta riguardo al suicidio assistito, o morte assistita, stabilendo un quadro giuridico chiaro e strutturato per chi desidera porre fine alla propria sofferenza con l'assistenza medica.

Il voto del consiglio regionale

Il testo della legge, intitolato "Liberi subito", è stato approvato con 27 voti favorevoli (Pd, Iv, M5s, Gruppo Misto) e 13 contrari (Lega, Fi, Fdi). La proposta è stata tuttavia modificata da dodici emendamenti, che ne hanno affinato gli aspetti procedurali e organizzativi. Tra le principali novità, spicca l'obbligo per le Aziende Usl di costituire una commissione multidisciplinare permanente che verifichi i requisiti per accedere al suicidio assistito. Il tutto dovrà avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I dettagli della procedura

Secondo la legge, la verifica dei requisiti dovrà essere completata entro 20 giorni dalla richiesta. Se positiva, la commissione stabilirà le modalità di attuazione del suicidio assistito entro 10 giorni. Entro una settimana, l'azienda sanitaria locale dovrà poi fornire supporto tecnico, farmacologico e assistenza sanitaria per la somministrazione del farmaco. Questi servizi saranno gratuiti, con un finanziamento annuo di 10mila euro per tre anni.

Le parole di Marco Cappato

Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, ha celebrato il voto come una "grande vittoria per la libertà di scelta". Cappato ha sottolineato che la Toscana è la prima regione in Italia a dare concretezza alla sentenza della Corte costituzionale, un traguardo raggiunto grazie anche alla sua azione di disobbedienza civile per Dj Fabo. Ora, l'associazione mira a portare la proposta in altre regioni italiane.

La maggioranza contro la legge sul fine vita

"Il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di andare avanti con una grave forzatura approvando la legge sul suicidio medicalmente assistito – ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri -Avevo già espresso la mia opinione su questo tema quando la questione era stata sollevata, e rimango dell'idea che una materia così delicata debba essere trattata da chi ne ha le competenze, quindi il Parlamento. È stata la stessa Corte Costituzionale a stabilire che tale decisione non può essere derogata da interventi normativi degli enti locali. Accolgo, quindi, il grido di allarme dell'associazione Pro Vita, il dispiacere del vicepresidente della CEI e dei vescovi della Toscana, che giustamente esprimono le loro preoccupazioni per una legge puramente ideologica. Non si tratta solo di rispettare o meno la Costituzione, ma di tutelare la VITA. Lo Stato ha il dovere di offrire tutto il supporto e l'aiuto necessari a chi soffre, ma avendo sempre come faro la tutela del valore primario che ciascuno di noi ha, la Vita".

Secondo Fdi la legge ha profili incostituzionalità. "Come Fratelli d'Italia abbiamo votato contro la legge sul Fine vita della Regione Toscana e nel corso del dibattito abbiamo ampiamente dimostrato che questa materia non è di competenza legislativa delle Regioni", hanno commentato il gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano, Vittorio Fantozzi e i consiglieri regionali Sandra Bianchini, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Elisa Tozzi e Gabriele Veneri.

"La legge – si legge in una nota – fa venir meno il principio di uguaglianza tra i cittadini e non è chiaro a chi potrà applicarsi. Per ribadire il nostro dissenso riguardo l'incompetenza della Regione sul tema, non abbiamo partecipato al voto sugli emendamenti perché avrebbe legittimato un percorso istituzionale che non condividiamo. C'è poi da dire che si è voluto trasformare una vicenda procedurale, attuativa della sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019, in una questione politica; ignorando perfino una circolare del Ministero della salute che sin dal 2022 aveva chiesto alle Regioni di provvedere tramite il SSN. È assurdo che proprio con la legge toscana ciò che concerne il ‘Fine vita' rientrera' nei servizi extra LEA, mentre la circolare del Ministero dice l'esatto opposto. Il punto – secondo FdI – è che ci sono cittadini che richiedono un intervento normativo in questo senso ma non sono le Regioni a doverlo fare. Di fatti questa norma è già incostituzionale ancor prima di entrare in vigore e quella domanda fatta dai promotori della legge sarà comunque inevasa. Ciò non toglie che il Parlamento debba – con i tempi che una simile materia impone per i tanti risvolti, sociali, umani, personali – trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla vita e il diritto alla autodeterminazione in casi estremi. Senza spalancare le porte ad applicazioni che in alcuni paesi del Nord Europa stanno già provocando situazioni al limite, come il suicidio assistito addirittura accordato ai minorenni ‘stanchi di vivere'. Ci spiace – si legge infine – che già adesso ci siano personalità che ritengono che chi oggi vota contro in Toscana, lo farà anche in Parlamento!".