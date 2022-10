La Lega e Italia Viva presentano una proposta di legge sulla commissione di inchiesta sul Covid Sia la Lega che Italia Viva hanno presentato una proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta sulla pandemia di Covid. Ecco cosa fanno questi organismi e i motivi per cui Carroccio e renziani li chiedono.

A cura di Annalisa Girardi

Di una commissione di inchiesta sulla pandemia di Covid ha parlato anche Giorgia Meloni nel suo discorso per la fiducia in Parlamento. E non si tratta certo di una novità di questa legislatura. Nel pieno dell'emergenza sanitaria, infatti, con Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, Matteo Renzi e Italia Viva già chiedevano una commissione per fare luce su quanto stesse accadendo, attaccando l'allora commissario straordinario Domenico Arcuri. E ora dal Terzo Polo arriva una sponda alla destra, oggi al governo: i renziani hanno infatti presentato una proposta di legge. E a ruota, anche la Lega ha fatto lo stesso.

"Sulla scia del lavoro svolto durante la scorsa legislatura, abbiamo presentato una proposta di legge per istituire una commissione d’inchiesta sul Covid", ha annunciato Davide Faraone, deputato di Italia Viva. Lanciando poi un appello al centrodestra, affinché voti la proposta in modo da accelerare i tempi: "Mi appello direttamente alla presidente Meloni, che si è espressa chiaramente sul tema, affinché si possa iniziare finalmente a fare luce sull’opaca gestione della pandemia. Dai respiratori cinesi, alle mascherine farlocche ai militari russi a Bergamo, troppo c’è da chiarire: chi si è arricchito o ha svolto strane manovre durante un momento così drammatico deve essere messo davanti alle proprie responsabilità".

Anche la Lega, da parte sua, ha voluto presentare una proposta di legge sul tema: "Nella scorsa legislatura per primi avevamo presentato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del governo Conte II. Ora l'abbiamo ripresentata", ha annunciato il deputato Riccardo Molinari, rallegrandosi del fatto che Fratelli d'Italia avesse espresso le stesse intenzioni.

Ma cosa fanno le commissioni di inchiesta? Si tratta di organismi regolati dall'articolo 82 della Costituzione, che vengono creati per svolgere delle indagini e delle ricerche su temi di particolare interesse pubblico. Come, appunto, la gestione della pandemia di coronavirus. Hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.