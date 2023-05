La cassa integrazione sarà cumulabile con il lavoro a tempo determinato Il governo ha preparato un disegno di legge da accompagnare al decreto Lavoro approvato a inizio mese: tra le novità c’è una modifica alle regole per chi è in cassa integrazione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nessuno stop alla cassa integrazione, anche se durante il trattamento si lavora per pochi giorni o qualche mese. La novità è stata inserita in un disegno di legge messo a punto dal governo, che dovrà andare di pari passo con la conversione in legge del decreto Lavoro, approvato lo scorso primo maggio tra mille polemiche. Secondo quanto riporta il Messaggero, nel testo ci sarebbe anche la nuova norma di semplificazione che servirà a favorire il reimpiego dei lavoratori che si trovano in cassa integrazione. E non solo, l'obiettivo del governo sarebbe quello di far emergere lavori e lavoretti svolti in nero da parte di chi fruisce del trattamento e non vuole perderlo per un impiego saltuario.

Attualmente è previsto lo stop alla cassa integrazione nel caso di un contratto di durata fino a sei mesi, mentre con il nuovo provvedimento verranno decurtate solamente le giornate lavorate e il sostegno economico resterà attivo. Resta l'obbligo da parte del lavoratore, però, di comunicarlo all'Inps: altrimenti si rischia il decadimento della Cig.

Il disegno di legge si basa su una sentenza della Cassazione del 1992, da cui poi era stata stabilita proprio l'impossibilità di cancellare l'ammortizzatore sociale nel caso in cui il lavoratore trovasse un nuovo impiego: "Durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa".

La regola, però, è valida per i contratti di lavoro subordinato superiori ai sei mesi. Con il ddl, il governo ha intenzione di estendere questo diritto a tutti i lavoratori in cassa integrazione, compresi gli autonomi e chi lavora a termine per un periodo inferiore a quello stabilito finora. L'obiettivo è favorire il reinserimento dei lavoratori, spiegano dal governo, ma anche di evitare di alimentare il circuito del sommerso.