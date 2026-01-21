In Aula le comunicazioni di Nordio: cosa ha detto su referendum sulla giustizia e nuovo decreto sicurezza

Nel suo intervento alla Camera il ministro è tornato a battere sul referendum sulla giustizia e ha parlato del nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal governo. La riforma “non è contro la magistratura né contro l’opposizione. Quella dei pm sottomessi al governo è una petulante litania”, ha insistito.

Il ministro Carlo Nordio è intervenuto in Parlamento per illustrare la relazione annuale sulla giustizia. "Il 2025 è stato un anno di svolta", ha esordito. Nel suo discorso il Guardasigilli ha rivendicato gli interventi attuati dal governo in tema di edilizia carceraria, assunzioni del personale e amministrazione della giustizia. Al centro, naturalmente, il referendum sulla separazione delle carriere ma anche il nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal governo.

Cosa ha detto Nordio in Aula

Nella prima parte del suo intervento il ministro ha fatto un bilancio sulla gestione del sistema giudiziario. Tramite le risorse del Pnrr è stato possibile attuare diversi interventi, tra cui la stabilizzazione del personale. "Da ottobre 22 a oggi sono state assunte 3586 unità a tempo indeterminato, per il 2026 sono già in programma una serie di assunzioni. La procedura di stabilizzazione di personale del Pnrr nel 2026 riguarderà almeno 6mila unità e con la legge di bilancio abbiamo previsto la possibilità di scorrere la graduatoria per ulteriori 3 anni", ha dichiarato Nordio.

Sul tema delle carceri, "siamo intervenuti su oltre 20 istituti con nuove strutture e nuovi padiglioni: siamo entrati in coso d'opera in una situazione che si era sedimentata nei decenni", ha rivendicato. "Quando io sono entrato in magistratura la maggior parte delle carceri erano vecchi conventi e ogni estate c'erano delle rivolte. Non voglio dire che abbiamo risolto tutti i problemi, ma quando una situazione è sedimentata non è semplice".

Nordio ha anche toccato la questione dei suicidi tra i detenuti. "Ho definito a suo tempo un fardello di dolore quello dei suicidi in carcere. È un fenomeno sul quale ci siamo ripetutamente confrontati e sul quale siamo tutti d'accordo che si tratti di un fallimento da parte dello Stato. L'unica diciamo notizia meno brutta, non dico buona, è quella che il trend si è invertito: quest'anno la percentuale di suicidi è diminuita del 10%", ha spiegato. "È sempre alta è sempre intollerabile però quel trend che era iniziato un paio d'anni fa in modo estremamente preoccupante oggi si è invertito e questa è una notizia meno cattiva di quella che potevamo temere". I gesti estremi "non dipendono dal sovraffollamento carcerario che è un problema enorme, ma il suicidio è provocato dalla solitudine, della disperazione", ha proseguito. "Stiamo intervenendo sul lavoro all'interno del carcere e per dare un lavoro dignitoso al detenuto nel momento in cui esce dal carcere".

Poi il referendum. La riforma "non è contro la magistratura né contro l'opposizione", ha assicurato Nordio. La tesi del pm sottomesso al governo, portata avanti dai sostenitori del No, è "una petulante litania" perché la Costituzione "fa differenza tra pm e giudice e al pm non riconosce la stessa garanzia: noi eleviamo il pm alla stessa libertà, autonomia e indipendenza del giudice", ha sottolineato. "vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierate a favore. Un membro dell'opposizione, l'onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro", ha attaccato.

Infine, parlando delle norme contro la violenza fra i più giovani che confluiranno nei due testi di legge sulla sicurezza (un decreto e un ddl) annunciati dal governo, Nordio ha detto: "Sulla giustizia minorile vorrei ricordare la rappresentazione della giustizia, che tiene con una mano la bilancia, che significa equilibrio, e dall'altra la spada, che rappresenta la forza e l'efficacia della sanzione. La pena deve essere equilibrata e proporzionata ma deve essere applicata. Non c'è di peggio che minacciare una pena e poi dire abbiamo scherzato. Il nostro orientamento su questi provvedimenti sarà ispirato a questi principi: non ci dovranno essere reazioni eccessive o tiranniche ma bisogna tener presente che l'esecuzione e la certezza della pena è essenziale, anche per i minori".

Cosa dice la risoluzione di maggioranza sulla giustizia

In totale sono sette le risoluzioni presentate alla Camera: un unico documento depositato dalla maggioranza e sei dalle opposizioni. Riportiamo di seguito alcuni dei passaggi principali della risoluzione della maggioranza.