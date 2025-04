Il risiko delle regionali e le liti a destra per la scelta dei candidati. La nuova puntata di “A microfoni spenti”

video suggerito

A cura di Marco Billeci

È online il nuovo episodio di "A microfoni spenti", il Podcast di Fanpage.it che racconta la politica italiana ai tempi di Giorgia Meloni. L'appuntamento è per ogni sabato alle ore 13.00 e la voce è quella del nostro reporter, Marco Billeci, che vi porterà dentro e attorno ai palazzi del potere per svelare gli intrighi e le strategie che prendono piede quando i microfoni, appunto, si spengono.

Questa settimana parliamo delle strategie e degli scontri interni al centrodestra in vista delle elezioni regionali di autunno. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sbarrato la strada al terzo mandato di Luca Zaia e Vincenzo De Luca infatti è partita ufficialmente la gara per la successione in Campania e in Veneto.

E se a Venezia, la sfida interna alla coalizione di governo si sta spostando dalla scelta del candidato presidente a quella sui nomi da mettere nelle liste, a Napoli invece la destra sta ancora litigando sulla scelta della personalità da far correre per la carica di governatore. Ma dalla Puglia alla Toscana, anche nelle altre regioni al voto non mancano colpi bassi e sgambetti reciproci.

