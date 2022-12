Il premier Meloni alla festa di Fratelli d’Italia: “Questi 10 anni sono una scommessa vinta” Il decennale di Fratelli d’Italia a Roma. “Spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari raccontavano in giro”, dice la Meloni da Piazza del Popolo. “Stravolgeremo pronostici anche su durata governo”. E ancora: “Non guardo al consenso ma a Pil e occupazione”.

A cura di Biagio Chiariello

Questi 10 anni rappresentano "una scommessa vinta". Sono le parole del premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando alla festa per il decennale del partito. "Quando abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto, chiaramente nessuno pendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato il governo della nazione. Alla seconda forse non ci credevamo neanche noi…".

Il consenso di Fdi "sta salendo, perché tutti guardavano a noi con interesse ma erano spaventati, ma erano spaventati perché era stato fatto un racconto su di noi che era irreale. Oggi la realtà viene fuori, spero che i sondaggi continuino a crescere. Spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari raccontavano in giro".

"Abbiamo stravolto i pronostici relativi alla sopravvivenza di Fratelli d'Italia. Stravolgeremo i pronostici anche sulla durata del governo" sono le parole del Presidente del Consiglio.

Sul governo

La Meloni parla dunque del suo esecutivo: "Ho preso anche in considerazione l'ipotesi di non fare questo governo se non ci fossero state le condizioni di fare un governo all'altezza. Non faccio le cose a ogni costo".

"Politicamente farò tutto quello che devo fare, non guardo al consenso, ai sondaggi ma alla curva del Pil, dell'occupazione, della ricchezza, di quanti figli si fanno. Quando fra cento anni morirò vorrò essere sicuro di aver fatto quello che dovevo per migliorare questa nazione. Questo mi basta" dice.

"Non penso fra cinque anni a essere rieletta. Penso anche di riprendermi la mia vita. Io non guardo al consenso, ai sondaggi. E' possibile che quello che faremo non venga capito immediatamente", ammette.

Sulla manovra

"Abbiamo approvato una manovra di bilancio, chi ha fatto il ministro se lo ricorda, con altri governi ci volevano ore e ore: noi abbiamo fatto un Consiglio dei ministri di un'ora perché tutti siamo consapevoli della posta in gioco". E sottolinea: "I rapporti con gli alleati sono ottimi. Sono molto contenta del governo, dei ministri che vedo qui in prima fila, del clima che c'è in Consiglio dei ministri".

Reddito di Cittadinanza

"Intervenire su reddito non è un modo di odiare i poveri, come dice la sinistra, ma si fa questa scelta perché non si vogliono sfruttare i poveri per fare campagna elettorale", precisa la Meloni

Su Fratelli d'Italia

"Questo partito può vantare una straordinaria classe dirigente. Li ringrazio uno per uno, quel miracolo che abbiamo straordinariamente costruito è stato costruito da mille mani. Io faccio volentieri il portabandiera, ma nessuno da solo avrebbe potuto farlo" dice ancora la Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma. Oggi Fratelli d'Italia "può davvero diventare il grande partito conservatore italiano sul quale noi abbiamo lavorato".

Funerali pilota Eurofighter

Intervento anche sui funerali di Fabio Altruda, pilota Eurofighter caduto in fase di atterraggio del suo volo. "Ho parlato con la mamma, con il papà. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto ‘sarò forte come lei'. A questa famiglia mando le condoglianze affettuose mie e di questa piazza per Fabio, che si batteva per la bandiera tricolore, che faremo sventolare alta" sottolinea.

Sulle critiche di Confindustria

"Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio". È un altro passaggio del premier sul palco della festa di FdI.