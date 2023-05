Il nuovo Codice degli appalti entra in vigore in anticipo, l’annuncio di Matteo Salvini Matteo Salvini ha annunciato, dopo il Cdm per gli aiuti alle zone alluvionate in Emilia Romagna, “l’entrata in vigore anticipata del Codice degli appalti per testare quello che dovrà essere uno strumento che taglierà tempi e burocrazia”.

A cura di Annalisa Girardi

Il nuovo Codice degli appalti entra in vigore prima del previsto. A decidere di anticipare è stato il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera agli aiuti per l'Emilia Romagna, devastata dalle alluvioni, e allargato lo stato di emergenza ad altri territori. Lo ha annunciato Matteo Salvini: "In Cdm, come ministero dei Trasporti, abbiamo portato l'entrata in vigore anticipata del Codice degli appalti per testare quello che dovrà essere uno strumento che taglierà tempi e burocrazia", ha detto il leader della Lega.

"Anas ha già investito 10 milioni di euro e ha impegnato 300 persone, Rfi ha già effettuato lavori per 5 milioni e ha 350 persone impegnate. Stanno facendo sforzi eccezionali", ha aggiunto Salvini. Per poi aggiungere: "Siamo pronti a investire 1,7 milioni a favore di alcuni piccoli Comuni: si tratta di cifre che possono essere spese immediatamente". E spiegare che questi stanziamenti possono rappresentare una soluzione definitiva ad esempio per il ripristino di alcune strade.

"Entro domenica conto di tornare sul territorio", ha proseguito Salvini. Secondo il leader leghista troppi argini avrebbero ceduto a causa degli animali: "Tutto gli esseri viventi hanno dignità ma serve un intervento giusto, severo, immediato di messa in sicurezza", ha concluso, annunciando appunto l'entrata in vigore anticipata della nuova normativa sugli appalti.

Anche la presidente del Consiglio aveva parlato della misura. "Ai fini della semplificazione, che è necessaria in questa fase, il ministro dei Trasporti ha proposto l'anticipo della norma del Codice degli appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500mila euro per i territori colpiti, da subito", aveva detto Giorgia Meloni incontrando Stefano Bonaccini a Palazzo Chigi.

Il governo aveva approvato il nuovo Codice alcuni mesi fa, spiegando che l'obiettivo fosse quello di semplificare una serie di procedure. Secondo Salvini, grazie alle nuove regole, per fare una gara ora si potranno risparmiare da sei mesi a un anno.