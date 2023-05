Decreto Emilia-Romagna, il governo approva gli aiuti per le zone alluvionate: cosa prevede il testo Il governo ha approvato il primo provvedimento di aiuti economici per le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna: stop a versamenti e adempimenti fino al 31 agosto, poi bisognerà pagare entro il 20 novembre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Versamenti tributari sospesi fino al 31 agosto, poi ci sarà tempo fino al 20 novembre per saldare il conto. Il governo ha appena approvato il decreto di aiuti per le zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, durante il Consiglio dei ministri convocato in mattinata. Si tratta di un primo provvedimento a cui faranno seguito altre misure, promettono dal governo: per ora l'intervento riguarda, secondo quanto scritto nell'ultima bozza circolata, la "sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi".

La misura si applica ai residenti, alla data del 4 maggio, nelle zone colpite dall'alluvione – la lista completa dei Comuni verrà presentata con un allegato al decreto, in aggiornamento di ora in ora – e sarà valida fino al 31 agosto 2023. Nel periodo individuato saranno sospesi una serie di versamenti, elencati nei vari commi del testo. In breve:

versamenti tributari in scadenza;

gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

versamenti delle ritenute e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; gli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale;

Per tutti questi punti, lo stop riguarda il periodo 4 maggio – 31 agosto. Dopodiché, i versamenti e gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni o interessi, entro il 20 novembre 2023. Nello stesso testo c'è anche un comma dedicato ai sussidi che verranno erogati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, che non concorreranno a formare reddito.