Maturità 2023, gli studenti delle zone alluvionate in Emilia Romagna avranno la commissione interna Il ministro Valditara ha annunciato che accetterà la richiesta degli studenti delle province alluvionate in Emilia Romagna di essere valutati da commissioni completamente interne all’esame di maturità.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nelle province alluvionate dell'Emilia Romagna, gli studenti che sosterranno gli esami di maturità lo faranno davanti a commissioni formate interamente da docenti interni. La notizia arriva dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha confermato all'Ansa di aver pronta una "risposta positiva" alle richieste degli studenti dei territori colpiti dall'emergenza. Intervenuto a margine di un convegno al quale ha partecipato oggi a Milano, il titolare di viale Trastevere ha spiegato che il confronto tra gli uffici ministeriali e i sindaci – per mettere a punto le modalità delle prove di maturità che riguardano le scuole nelle aree alluvionate – è ancora in corso. Proprio questa mattina, ha aggiunto Valditara, è stato fatto un punto con il primo cittadino di Ravenna.

Nonostante nessuna decisione definitiva sia stata presa, però, Valditara ha di fatto anticipato una notizia che gli studenti aspettavano: le commissioni degli esami di maturità nelle zone alluvionate non vedranno la partecipazione di professori esterni alla scuola. La richiesta era arrivata qualche giorno fa dagli studenti delle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

L'appello era stato pubblicato su Repubblica:

Quello che è successo nella nostra provincia in questi giorni ha del drammatico, la situazione, come immaginiamo sappiate, è molto grave. Molti nostri compagni hanno perso tutto. Alcuni non hanno più la casa dove sono cresciuti (distrutte dall’acqua, dal fango o dalle frane), alcune case non saranno mai più agibili, perché la furia dell’acqua ne ha irrimediabilmente corroso le fondamenta. Molti non hanno più la scrivania, nella quale per 5 anni hanno studiato. Essa giace probabilmente buttata nelle cataste di mobili a lato delle strade dalle mani dei loro stessi compagni.

Non solo la scrivania: molti non hanno più libri, appunti e materiali per prepararsi all'esame di maturità. Così gli studenti e le studentesse hanno avanzato una richiesta ben precisa al ministro Valditara: