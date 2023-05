Emilia Romagna, Meloni: “Sospeso il pagamento delle utenze fino ad agosto, per i dipendenti Cig in deroga” Il governo ha stanziato due miliardi per i primi interventi in aiuto all’Emilia Romagna: lo ha annunciato Giorgia Meloni, in conferenza stampa a fianco di Stefano Bonaccini. Per poi spiegare le diverse misure messe in campo, dalla sospensione delle utenze alla cassa integrazione per i dipendenti.

A cura di Annalisa Girardi

Terminato il Consiglio dei ministri, che ha approvato un decreto per aiutare l'Emilia Romagna, travolta dalle alluvioni, Giorgia Meloni ha ricevuto il governatore Stefano Bonaccini, accompagnato dai sindacati e dai rappresentanti del mondo produttivo. Che, da parte loro, hanno presentato alla presidente del Consiglio un documento chiedendo che venga istituito subito un commissario straordinario per l'Emilia Romagna.

"I provvedimenti offrono delle prime importanti risposte. Abbiamo approvato un'ordinanza di Protezione civile che estende stato di emergenza a tutti i comuni colpiti dall'alluvione, con riserva di estenderlo anche ai comuni colpiti nelle Marche e in Toscan", ha detto Meloni, in conferenza stampa al lato di Stefano Bonaccini, spiegando che in totale sono stati stanziati 2 miliardi di euro. Per poi annunciare la sospensione di una serie di adempimenti, tra cui il pagamento delle utenze fino al 30 agosto. "Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi".

E ancora: "Prevediamo anche una cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni", ha detto. Per questa misura sono stati stanziati 580 milioni di euro. Per gli autonomi, invece, la presidente del Consiglio ha annunciato una misura una tantum di 3mila euro.

Ci sono anche misure per gli studenti: "Per la scuola c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell'Istruzione, con ordinanza, a lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti". Infine Meloni ha anche annunciato degli indennizzi per il settore agricolo, devastato dalle alluvioni: "Il ministero dell'Agricoltura ha stanziato 100 milioni di euro per gli indennizzi a favore delle imprese agricole e ulteriori 75 milioni a valere sul fondo innovazione per l'acquisto dei macchinari per le aziende danneggiate".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi ringraziato tutti i membri del governo, sottolineando che in questa delicata situazione economica non sia stato facile trovare due miliardi. "Nella situazione in cui si trova l'Italia oggi, trovare 2 miliardi in qualche giorno non è una cosa facile. Credo vada dato atto al Governo di essersi dedicati all'emergenza con il massimo della concentrazione e della disponibilità. Ad esempio, per ripristinare i beni culturali interessati dall'alluvione il ministro Sangiuliano ha chiesto di aumentare temporaneamente i biglietti dei musei di 1 euro", ha aggiunto.

Bonaccini da parte sua ha detto: "Grazie alla premier per essere venuta nella nostra terra ferita e così ai ministri e ai sottosegretari. Abbiamo portato il sistema delle imprese, i professionisti e i sindacati. È un modo di lavorare che abbiamo già sperimentato e che è stato utilissimo per affrontare l'emergenza e la ricostruzione. C'è chi ha perso tutto e chi quasi tutto. Solo i danni alle strade valgono un miliardo di euro".