Il ministro Zangrillo vuole togliere il limite agli stipendi dei dirigenti pubblici

Il tetto attuale per gli stipendi dei dipendenti pubblici, fissato a 255mila euro all’anno, “non è troppo basso”. Ma in generale l’idea di fissare per legge un limite alla paga di manager, dirigenti e funzionari pubblici di alto livello “non è corretta”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, aprendo all’ipotesi di cancellare del tutto il tetto.

Basta limiti per gli stipendi di dirigenti pubblici e altri incarichi di alto livello nella macchina dell'amministrazione. Il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, ha detto che bisogna "riconoscere, anche dal punto di vista salariale, le responsabilità che vengono ricoperte dalle persone". E dunque avere un tetto per legge "non è corretto": andrebbe eliminato, in futuro.

Il tema è difficile da portare davanti all'elettorato. Oggi un dipendete di massimo livello nella Pubblica amministrazione riceve 255mila euro lordi all'anno. Non c'è fretta, ha rassicurato il ministro, e questo non è uno degli interventi su cui il governo si concentrerà nel prossimo futuro. Ma l'idea c'è.

Cosa dice la legge sul tetto agli stipendi dei dipendenti pubblici

Il ministro ha fatto riferimento a una sentenza della Corte costituzionale. A luglio dello scorso anno la Consulta è intervenuta sulla questione e ha bocciato il limite allora in vigore sugli stipendi dei dirigenti pubblici: era di 240mila euro all'anno, e lo aveva introdotto il governo Renzi nel 2014. "Quel tetto fu inserito perché c'era un'emergenza alla quale bisognava fare fronte", ma "la Corte ci ha detto che non è più possibile utilizzare quel tetto, perché l'emergenza non può durare dodici, tredici o quattordici anni", ha affermato Zangrillo, intervistato da Sky Tg24.

Leggi anche Quando arriva la busta paga a gennaio 2026 per dipendenti pubblici e privati e per chi aumenta lo stipendio

Dopo quella sentenza, è tornata tecnicamente in vigore la norma precedente, introdotta nel 2011 dal governo Monti. Questa stabilisce un altro limite per gli stipendi dei dipendenti pubblici: la stessa paga del primo presidente della Corte di Cassazione, che oggi sarebbe di circa 311mila euro.

Il problema, per la Consulta, non era il principio di mettere un tetto agli stipendi nella Pa. Era il fatto la somma in sé fosse stata introdotta come misura straordinaria dodici anni fa e poi fosse, di fatto, diventata un punto fisso.

Dunque, per rispettare la sentenza, il governo Meloni man mano dovrà alzare il tetto esistente, o fissare un nuovo criterio per stabilirne uno. La scorsa estate il ministro Zangrillo aveva detto che sarebbe servito un intervento per "graduare" le paghe. Oggi ha fatto un passo in più.

Cosa vuole cambiare il ministro Zangrillo

"Penso che anche la pubblica amministrazione si debba attrezzare per riconoscere, anche dal punto di vista salariale, le responsabilità che vengono ricoperte dalle persone. Quindi in linea generale la definizione di un tetto non è corretta", ha infatti affermato Zangrillo. L'idea è di "ragionare in prospettiva per lavorare sulle dinamiche salariali dei nostri dipendenti", ed "essere i più vicini possibili alle logiche di mercato".

Certo, la questione è politicamente delicata. Alzare i compensi di manager che oggi prendono 20mila euro (lordi) al mese non è una mossa popolare, dal punto di vista elettorale. E infatti il ministro è stato cauto: "Non abbiamo ancora assunto una decisione definitiva, anche perché oggi il tetto è a 255mila euro, quindi non c'è un'emergenza, non è un tetto retributivo troppo basso". Però ha difeso il punto: "È chiaro che, in prospettiva, noi dovremmo pensare a dinamiche retributive per i nostri dirigenti che facciano sì che loro si sentano motivati e si sentano correttamente retribuiti per quello che fanno, per le responsabilità di cui sono portatori".

Nonostante la cautela, sono arrivati attacchi politici. "Colpisce che davanti a oltre quattro milioni di lavoratrici e lavoratori sfruttati e sottopagati il ministro della Pa Zangrillo, esponente di quel governo che a più riprese ha bocciato la nostra proposta per introdurre il salario minimo, si scagli contro il tetto alle retribuzioni dei manager pubblici. Il ministro asserisce, in sostanza, che i loro compensi devono essere quanto più vicini alle logiche di mercato. Ma quale mercato? Quello che oggi permette a un top manager del settore privato di guadagnare fino a 649 volte in più di un operaio?", ha affermato la deputata del M5s Chiara Appendino. "La nostra priorità è aumentare gli stipendi di quei lavoratori che oggi fanno una fatica immane ad arrivare a fine mese", ha concluso.