Il ministro Nordio dice di non aver mai legittimato gli evasori fiscali Il ministro della Giustizia torna sulla sua riforma e sulle frasi pronunciate negli ultimi giorni sugli evasori fiscali: “È il sistema che li favorisce, non chi come me lo denuncia”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nessuna legittimazione per gli evasori fiscali. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si difende dalle accuse dell'opposizione. Nei giorni scorsi è circolata con insistenza una sua dichiarazione che sembrava giustificare chi non paga le tasse – un po' come le frasi di Giorgia Meloni sul pizzo di Stato, che la presidente del Consiglio ancora non ha chiarito del tutto – da cui sono piovuti attacchi contro il Guardasigilli. Nordio, intervistato dal Corriere della Sera, accusa: "Alcuni giornali hanno volutamente alterato le cose dette da me alla Luiss. Poiché tra le poche qualità che mi riconosco c’è quella di esser chiaro, non dirò di essere stato travisato: hanno proprio alterato le mie parole, pronunciate tra l’altro davanti al procuratore di Milano, e a vari generali della Guardia di finanza".

"Il discorso, pur fatto a braccio, è registrato – attacca ancora il Guardasigilli – dico che il nostro sistema tributario è così impazzito che anche l’imprenditore più onesto che paghi tutte le tasse è sempre esposto ad indagini". E aggiunge: "È questo sistema che favorisce gli evasori, non chi come me lo denuncia". L’evasione fiscale "si combatte con una semplificazione normativa e un rapporto più certo e leale tra Stato e contribuente, ed è questo il senso della riforma illustrata dal viceministro Leo".

Nordio chiede anche di abbassare i toni della discussione tra politica e magistratura, tirando dritto sulla sua riforma: "Tutti i sindaci e gli assessori sono oppressi dall'abuso d'ufficio, senza aver fatto nulla di male", spiega il ministro della Giustizia. Quanto alle intercettazioni, lo schema è chiaro: "L’articolo 15 della Costituzione è tassativo sulla segretezza delle comunicazioni, che eccezionalmente può essere limitata da un provvedimento motivato del giudice". Per Nordio, questa riforma, è solo l'inizio.