Governo Meloni, comunali finiscono in pareggio, la premier: “Confermata la forza del centrodestra”. Schlein: “Ha problemi con i calcoli” : news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Le comunali 2026 si sono chiuse con un pareggio. Dei sei capoluoghi al voto, Macerata, Arezzo e Lecco sono andati al centrodestra, Chieti, Agrigento e Trani al centrosinistra. "I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza", esulta la presidente del Consiglio.

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein invece, Meloni "continua ad avere problemi con la calcolatrice". "Che si tratti di ammettere i troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica di questo governo o i risultati delle amministrative, il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà", perché "anche in questa tornata elettorale i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, con il Pd primo partito in gran parte del Paese". Numeri alla mano, la conta dei capoluoghi andati al centrosinistra, tra primo turno e ballottaggi, sale a otto su un totale di 16. Al centrodestra invece, sei.

Sul fronte giudiziario, nonostante la conferma della grazia, sembra tutt'altro che chiuso il caso Minetti. L'ex consigliera lombarda assieme al compagno Giuseppe Cipriani è passata al contrattacco, raddoppiando la richiesta di risarcimenti al Fatto quotidiano e alla Rai. La coppia chiede più di 250 milioni di dollari, tra Roma e New York, per danno alle imprese e reputazionale. Il quotidiano diretto da Travaglio si difende e pubblica le chat con la testimone chiave, l'ex massaggiatrice che aveva parlato dei festini nel ranch della coppia per poi ritrattare completamente