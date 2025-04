video suggerito

Il destino del Pnrr e lo scontro nel governo sulla proroga: la nuova puntata di "A microfoni spenti" "A microfoni spenti" è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo del Pnrr, a poco più di un anno dalla scadenza, delle difficoltà del governo per portare a casa i progetti e dello scontro interno al governo sul destino del piano.

A cura di Marco Billeci

Questa settimana parliamo del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con i fondi europei, pensato per rilanciare l'economia italiana dopo il Covid. A poco più di un anno dalla scadenza, l'Italia è ancora lontana da raggiungere l'obiettivo di spendere tutti i 191 miliardi messi a disposizione dall'Unione.

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha lanciato l'idea chiedere una proroga del termine ultimo per chiudere i progetti, ma è stato stoppato da palazzo Chigi. Questo episodio nasconde uno scontro intestino più profondo sul Pnrr, che si trascina da tempo dentro il governo. Nel podcast vi raccontiamo di cosa si tratta e chi sono i protagonisti coinvolti. E vi spieghiamo quali sono le strategie e le mosse di Giorgia Meloni per provare a "salvare" il Pnrr, usandolo anche come scudo contro i dazi di Trump

