Il centrosinistra vuole istituire la giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano Boldrini, Fratoianni e Ricciardi, in rappresentanza di Pd, Avs e Movimento 5 Stelle, hanno presentato una proposta di legge per istituire la giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano.

A cura di Tommaso Coluzzi

Altro che italiani brava gente, secondo il centrosinistra è arrivato il momento di rimettere in discussione il passato di occupazione colonialista in Africa. La proposta di legge, presentata alla Camera da Laura Boldrini del Pd, Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle e Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, consiste nell'istituzione di una giornata della memoria in ricordo delle vittime africane dell'occupazione coloniale italiana. "Secondo le stime dello storico Ian Campbell – dicono i parlamentari – che rivede al rialzo quelle di Angelo Del Boca, tali vittime furono circa 700.000".

"Sul colonialismo italiano pesa il torto di una rimozione storica, culturale e politica ancora inspiegabile – continuano i rappresentati del centrosinistra – un buco nel registro delle morti del Novecento, pagine bianche nei libri di storia e nella coscienza storica nazionale". Non aveva "nulla a che vedere con l’idea degli ‘italiani brava gente', colonizzatori buoni, andati nei Paesi africani per costruire ospedali, scuole e infrastrutture, aiutare le popolazioni locali e civilizzarne i costumi – sottolineano –In realtà, il comportamento delle istituzioni italiane non si differenziò molto da quello delle altre potenze coloniali in quanto a ferocia". Si parla di espropriazione di terreni, imposizioni di leggi, atrocità militari, crimini efferati.

In questo senso, la giornata della memoria – che verrebbe istituita proprio in ricordo del giorno della strage, nel 1937, del 19 febbraio ad Addis Abeba, seguita all’attentato a Graziani – "vuole essere l’occasione per avviare un processo di studio e di riflessione che coinvolga soprattutto le giovani generazioni nelle scuole e le comunità afrodiscendenti".

Il testo è composto di tre articoli: il primo prevede appunto l'istituzione della giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano, il secondo la sua promozione, il terzo l'entrata in vigore. Per essere approvata, la legge dovrà avere anche i voti della maggioranza.