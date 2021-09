Green Pass, il nuovo decreto per estendere l’utilizzo in arrivo a ottobre: le ipotesi del governo Il governo sta pensando a rendere obbligatorio il Green Pass con un nuovo decreto, in arrivo a ottobre, non solo per tutti i dipendenti pubblici, ma anche per le categorie che lavorano nei luoghi dove la Certificazione Covid è già richiesta. Rimane poi il nodo del trasporto pubblico locale, su cui però si potrebbe decidere solo in seguito.

A cura di Annalisa Girardi

Lo avevano confermato sia il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che il ministro della Salute, Roberto Speranza: il governo sta studiando come estendere l'utilizzo del Green Pass, che presto dovrebbe diventare obbligatorio anche per altre categorie. Dal 1° settembre devono necessariamente averlo gli insegnanti e tutto il personale scolastico, ma da ottobre verrà probabilmente esteso a tutti i dipendenti pubblici. L'esecutivo, nonostante le diverse posizioni interne sulla Certificazione Covid obbligatoria, sta quindi lavorando a un nuovo decreto per il mese di ottobre con con estendere il Green Pass a tutti gli statali.

Una serie di valutazioni sarebbero ancora in corso. Il governo sta pensando a rendere obbligatorio il Green Pass con un nuovo decreto per tutti i dipendenti pubblici, ma anche le categorie che lavorano nei luoghi dove la Certificazione Covid è già richiesta. Si pensa inoltre a estenderla anche agli autisti del trasporto pubblico locale e ai passeggeri. Per domani, intanto, è previsto un incontro tra parti sociali e imprese, che dovranno fare il punto della situazione. La questione è particolarmente complessa per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, specialmente per i controlli: non è chiaro, infatti, se dovrebbe spettare a chi verifica il biglietto controllare anche il Green Pass, oltre al rispetto di tutte le norme anti contagio.

Secondo il ministro Speranza, ad ogni modo, il decreto potrebbe essere già pronto entro la prossima settimana. Ma potrebbe in un primo momento arrivare solo per alcune categorie: "Quel che è realistico è l’estensione alla pubblica amministrazione. Brunetta sta facendo un lavoro importante per riportare in presenza una parte significativa di persone che sono in smart working", ha detto il ministro al Corriere della Sera. Per quanto riguarda le aziende private ha invece spiegato: "Orlando e io pensiamo che vadano fatti passi avanti concordandoli che le forze sociali e non contro".