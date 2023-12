Giuseppe Conte dice che il Movimento 5 Stelle voterà contro la ratifica del Mes Il leader del Movimento 5 Stelle ha sciolto ogni dubbio sul parere del suo partito sul Mes, dopo giorni di polemica per le frasi di Giorgia Meloni: “Noi saremo coerenti con la nostra storia, siamo sempre stati contrari – ha detto Conte – non lo abbiamo attivato non passerà con i nostri voti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Quando si voterà la ratifica del Mes – ammesso che si arrivi davvero a chiedere il parere dell'Aula, dopo tutti i rinvii del centrodestra – il Movimento 5 Stelle voterà contro. Il leader grillino, Giuseppe Conte, ha sciolto ogni dubbio questa mattina, durante un intervento a Radio 24. Nei giorni scorsi, l'ex presidente del Consiglio aveva attaccato duramente Giorgia Meloni, con cui c'è stato prima un forte scambio in Aula, con un seguito sui social, poi la richiesta di istituire il giurì d'onore. "Sul Mes noi saremo coerenti con la nostra storia – ha detto Conte durante l'intervista – siamo sempre stati contrari, non lo abbiamo attivato non passerà con i nostri voti".

Conte aveva tenuto sempre una postura abbastanza ambigua su questo aspetto della vicenda, senza rispondere a domande dirette nella conferenza stampa convocata per annunciare la richiesta inoltrata al presidente Fontana. D'altronde il Movimento 5 Stelle, con il governo Conte due, ha fatto una serie di passi avanti per la riforma del Mes, ma non è mai arrivato a ratificarlo in Aula. Passaggio che va completato, prima o poi, e che Meloni e il centrodestra stanno rinviando di mese in mese. È probabile che un'eventuale ratifica passi dalla riforma del Patto di Stabilità, in discussione proprio oggi a Bruxelles. Anche se bisognerebbe capire con che voti fare poi questa operazione, vista la proclamata contrarietà della Lega.

Il discorso di Conte si presterà, con ogni probabilità, a ulteriori polemiche. La linea del centrodestra è quella di attaccare i grillini – e non solo – per aver approvato la riforma del Mes "con il favore delle tenebre", anche se Meloni ha utilizzato un fax firmato dall'ex ministro Di Maio modificando volontariamente la data per colpire i suoi predecessori. Il Movimento 5 Stelle, però, non ha mai preso una posizione chiara sul Mes. Almeno fino a oggi.